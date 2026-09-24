Zeytinburnu'nda park kavgası davasında sanık baba ve oğulun tutukluluğu devam etti - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda park kavgası davasında sanık baba ve oğulun tutukluluğu devam etti

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Zeytinburnu'nda park yeri yüzünden çıkan kavgada silahla vurularak hayatını kaybeden kişiye ilişkin davanın ilk duruşması görüldü. Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi, 'kasten öldürme' suçundan yargılanan sanık baba ve oğulun tutukluluk halinin devamına karar verdi.

ZEYTİNBURNU'nda park yeri nedeniyle çıkan kavgada silahla vurulan Sedat Arıkan'ın hayatını kaybetmesine ilişkin davada, sanık baba ve oğul ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanıkların 'kasten öldürme' suçundan yargılandığı davanın ilk duruşması Bakırköy 16'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, ara kararında sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi 103'üncü Sokak'ta park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Sedat Arıkan ile Nadir Kurt arasında çıkan tartışma çevredeki esnafın araya girmesiyle sona erdi. Taraflar yeniden karşılaşınca tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgaya Sedat Arıkan'ın ağabeyi Sinan Arıkan ile Nadir Kurt'un yakını İbrahim Kurt da dahil oldu. Nadir Kurt'un silahla ateş etmesi sonucu Sedat Arıkan ve ağabeyi Sinan Arıkan yaralandı. Hastaneye kaldırılan Sedat Arıkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Nadir Kurt ve İbrahim Kurt tutuklandı. Sanık Nadir Kurt ve İbrahim Kurt'un 'kasten öldürme' suçundan yargılandıkları davanın ilk duruşması Bakırköy 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanıklar, tanıklar, taraf yakınları, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Nadir Kurt, "2025'te ne olduysa anlamadım. Ben 15-20 yıldır kiracıyım. 2 numaralı dükkanın sahibinden kiramı alamıyorum diye beni mahkemeye verdiler. Sonra bana sataşmaya başladı. İlk sataşması bir araba dolusu mal getirdiğim zaman oldu. Geldi, 'Bu arabayı çekeceksin' dedi. Ben de 'Neden çekeyim, mal dolu' dedim. İnsan gibi gelip söylese anlatacağım. 'Kardeşim şimdi olmaz, 2 saat sonra gel' dedim. Bana sataşmaya başladı. İbrahim de aşağıdan geldi. İbrahim'e sataşmaya çalıştı. Ben İbrahim'i içeri gönderdim. Onu da evine götürdüler. 20-25 gün sonra otururken 'Senin oğlunun kafasını gözünü kıracağım' dedi. Ben de 'Ne oldu, yanlışını söyle' dedim. 'Önce benimkini kıracaksın' dedi. 'Olur' dedim" ifadelerini kullandı.

'BEN BUNU GÖRDÜĞÜM ZAMAN YOL DEĞİŞTİRİYORDUM'

Nadir Kurt, "Bana sataşıyor, idare ediyorum. Geldi tekme attı. 'Atarsam ne yaparsın?' dedi. 'Bir şey yapmam, at' dedim. 5 Aralık'ta İSPARK tadilata gidince aracı dükkanın önüne koydum. 2 gün kalacaktı. Ben bunu gördüğüm zaman yol değiştiriyordum. Cuma günü bir arkadaşım vardı. Geçerken 'Gel çay içelim' dedi. Çay içiyorduk. Arabasının arkasına park etti. 'Bu araba kimin?' dedi. 'Benim arabam' dedim. Ayağını kaldırdı, 'Bu arabayı buraya park etme' dedi. 'Hayırdır, Sedat' dedim. Ben onu, 'Bu araç buradan gidecek zaten' demek için çağırdım. 'Sen kimsin de beni ayağına çağırtıyorsun' dedi. 'Sen kimsin' dedi. İbrahim dışarı çıktı. Sedat yakamdan tutmuştu. İbrahim'e tekme salladı. Kavgada bir şey yapamadık. Esnaflar hepimizi ayırdı. Babası köşede bizi seyrediyor. Mahalleliler ayırıyor. Bu adam bizi izliyor. Bize küfürler etti. İnsanların bunu tuttuğunu gördü. Küfürler ediyor. Bana 'Dükkanı boşaltacaksın' dedi. Dükkanı 2-3 saat önce kapattık. Başımız belaya girmesin diye" dedi.

'BEN KORKUTMAK IÇIN SIKTIM'

Olay gününü anlatan Nadir Kurt, "Dükkanın içinde oturuyoruz. Bir gürültü geldi. 'Çocuğu öldürüyorlar' dedi. Sinan'la Sedat, İbrahim'i dövüyordu. 'Sizi öldüreceğim' dediği aklıma geldi. Öldürmeye geldiğini düşündüm. Silah belimdeydi, çıkardım. Sinan'ın topuğuna yakın yere sıktım. Korksunlar, kaçsınlar diye sıktım. Sinan üzerime geldi. Ben kendimden korktum. Silahı alıp üzerime sıksa ben öleceğim. 4 el ateş ettim. Mecbur kaldım, bacağına sıktım. Sedat'la İbrahim arkada hala dalaşıyorlardı. Seken mermi oğluma da değebilirdi, Sedat'a değmiş. Öldürmek değil, yaralamak gibi bir niyetim bile yoktu. Ben korkutmak için sıktım. Silahı oradan birine verdim. Ben caddede karakola gittim. Gitmeden ambulansı arayın dedim. Ben kaçsınlar diye ateş ettim. Bunlar kaçmadı, üzerime geldi. Karşı tarafta silah görmedim" dedi.

'BABAM 'İÇERİ GİR' DEDİ. BANA KÜFRETTİ'

Sanık İbrahim Kurt ise "3 ay öncesinde dükkanda mal için yer açarken yukarıdan ses duydum. Sinan'la babamın tartıştığını gördüm. Ben de dükkanın önündeydim. Babam 'İçeri gir' dedi. Bana küfretti. Olay gününden üç gün öncesine kadar bir şey yaşamadım. Bana ters ters bakıyordu. Üç gün önce paketleme işi yapıyorum. Tartışma sesi duydum. Babamın sesini duydum. Yukarı çıkarken babama küfrettiğini duydum. Ben de ona doğru gittim, 'Doğru konuş' dedim. Bana tekme attı. Esnaflar araya girdi. Onu tutuyorlar, o hala küfretmeye devam ediyordu. Sokağa doğru koşmaya başladı" dedi.

'YERDEN KALKTIĞIMDA BABAMIN ELİNDE SİLAH GÖRDÜM'

İbrahim Kurt, "Biz kavga ediyorduk. İkisi de bana vurmaya başladı. Ben silah sesi duydum. Ben kimin ateş ettiğini görmedim. Yerden kalktığımda babamın elinde silah gördüm. Kalktığımda vurulmuşlardı" ifadelerini kullandı.

'SİNAN ABİ YERDE YATIYORDU'

Müşteki Nazlı Arıkan, "Ben 11 senedir evliyim. Eşim asla silah kullanmadı. Olayın olduğu yerin çaprazında balkonum var. Biz sesler duyduk. Baktık, eşim kavga ediyordu. Olay çok hızlı şekilde gelişti. İtiş kakış esnasında silah patladı. Ben havaya ateş ediyorlar sandım. İnsanlar 'Adam öldü' diye bağırınca baktım, eşimle Sinan abi yerde yatıyordu. Biz hemen aşağıya indik" ifadelerini kullandı.

'KAFAMI BIR ÇEVİRDİM OĞLUMUN ÜSTÜNDE ÜÇ KİŞİ VAR'

Tanık Sabri Arıkan, "3 ay öncesiyle ilgili bilgim yok. Biz alışverişe geldik. Aracı park ettik. Çalışan, 'Mal indireceğiz, çeker misiniz' dedi. Çektik. Tutup atmaya çıktık. Bekliyorum, gelen giden yok. Kafamı bir çevirdim, oğlumun üstünde 3 kişi var. Ben orayı anlayıp dinleyene kadar esnaf ayırdı. Nadir yanıma geldi, özür diledi. Peşinden oğlu geldi, özür diledi. 'Oğlunu al git. Oğlum dönünce ortalık karışmasın' dedim. Bunlar gittiler. Olay günü ben orada değildim" ifadelerini kullandı.

'HACI ABİ AYAĞA DOĞRU SIKARAK GELDİ'

Tanık Sinan Akdemir, "İbrahim koşarak dışarı çıktı. İbrahim'in babasıyla münakaşa edince Sedat, İbrahim'e tekme attı. Sedat, İbrahim'e küfrederek yumruk attı. Hiç tanımadığım biri de İbrahim'e yumruk attı. Biz de dedik ayırırız hacı abi ayağa doğru sıkarak geldi. Sonra böyle devam etti. Ateş edince biz çekildik. Hacı abi daha sonra silahı başkasına verdi" dedi.

ARA KARAR VERİLDİ

Mahkeme, ara kararını açıkladı. Sanık Nadir Kurt ve İbrahim Kurt'un tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, müşteki Sinan Arıkan (39) ile maktul Sedat Arıkan'ın (34) kardeş, sanıklar Nadir Kurt (59) ile İbrahim Kurt'un (31) ise baba-oğul oldukları belirtildi. İddianamede, Nadir Kurt'un tabancayla ateş ederek, İbrahim Kurt'un ise elleriyle vurarak Sinan Arıkan'ın yaralanmasına ve Sedat Arıkan'ın ölümüne neden oldukları değerlendirmesine yer verildi. Sanıkların "kasten öldürme" ve "silahla kasten yaralama" suçlarını iştirak halinde işledikleri belirtildi. İddianamede, Nadir Kurt ile oğlu İbrahim Kurt hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, Sinan Arıkan'a yönelik "silahla kasten yaralama" suçundan ise 2 yıl 3 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Nadir Kurt hakkında ayrıca "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Kaynak: DHA
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