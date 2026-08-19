Zeytinburnu'nda Silahlı Saldırı: 2 Yaralı, 8 Tutuklu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zeytinburnu'nda Silahlı Saldırı: 2 Yaralı, 8 Tutuklu

Zeytinburnu\'nda Silahlı Saldırı: 2 Yaralı, 8 Tutuklu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zeytinburnu'ndaki restoranda meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı, 8 şüpheli tutuklandı.

ZEYTİNBURNU'nda 2 kişinin yaralandığı restorandaki silahlı saldırıya yönelik gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olaya ilişkin şüphelilerin saklanmasına yardımcı olduğu belirlenen 6 kişi daha gözaltına alındı.

Olay, 12 Ağustos günü saat 11.00 sıralarında Kennedy Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir restorana müşteri gibi giren şüpheli Mehmet A. bir süre vakit geçirdikten sonra belinden çıkardığı silahla ateş açıp kaçtı. Saldırıda işletme sahibi B.T. (48) ile müşteri K.Ç. (56) yaralandı. Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda yaralandığı belirlenen 2 kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bu sırada restoranda bulunan izinde olan polis memuru, Mehmet A.'yı olayda kullandığı silahla birlikte yakalarken, şüphelinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelinin çeşitli suçlardan 55 suç kaydı olduğu belirlendi. Olayın ardından çalışmalarını sürdüren polis ekipleri şüpheli ile birlikte hareket ettiği değerlendirilen 1 kişiyi daha yakaladı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

6 ŞÜPHELİ DAHA YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile İstihbarat Şube Müdürlüğüyle koordineli çalışmaların sonucunda şüphelilerin saklanmasına yardımcı olduğu ve olayla bağlantısının bulunduğu belirlenen 6 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

Zeytinburnu, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zeytinburnu'nda Silahlı Saldırı: 2 Yaralı, 8 Tutuklu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başka örneği yok Hayvan otlatan çiftçi buldu Başka örneği yok! Hayvan otlatan çiftçi buldu
İsrail’den Trump’a meydan okuma: Gazze saldırıları sürecek İsrail'den Trump'a meydan okuma: Gazze saldırıları sürecek
Ankara’da eğlence mekanlarına insan ticareti operasyonu: 24 gözaltı Ankara'da eğlence mekanlarına insan ticareti operasyonu: 24 gözaltı
Çine’deki orman yangınında hayvanlarını kurtarmaya çalışan Mutlu Özcan hayatını kaybetti Çine'deki orman yangınında hayvanlarını kurtarmaya çalışan Mutlu Özcan hayatını kaybetti
Fatih’te esnaf kavgası: 1 ölü, 1 yaralı Fatih'te esnaf kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
Taşköprü’de trafik kazası: Karı koca hayatını kaybetti Taşköprü'de trafik kazası: Karı koca hayatını kaybetti

22:07
Bundan sonra ne olacak İslam Memiş, yeniden şahlanan altının yol haritasını çizdi
Bundan sonra ne olacak? İslam Memiş, yeniden şahlanan altının yol haritasını çizdi
22:07
İBB davasında tansiyon yükseldi İmamoğlu soru sorunca hakimden sert müdahale: Böyle soru sorulmaz
İBB davasında tansiyon yükseldi! İmamoğlu soru sorunca hakimden sert müdahale: Böyle soru sorulmaz
21:07
İran’dan Trump’ı küplere bindirecek rest: Kaliforniya’yı kendi toprakları ilan ettiler
İran'dan Trump'ı küplere bindirecek rest: Kaliforniya'yı kendi toprakları ilan ettiler
20:44
Cemal Enginyurt ve oğlu Alptürk Enginyurt arasında 18,9 milyon liralık para trafiği
Cemal Enginyurt ve oğlu Alptürk Enginyurt arasında 18,9 milyon liralık para trafiği
20:10
Alihan Kuriş’in Arden Gıda’yı veraset hukukuna aykırı şekilde ele geçirmeye çalıştığı ortaya çıktı
Alihan Kuriş’in Arden Gıda’yı veraset hukukuna aykırı şekilde ele geçirmeye çalıştığı ortaya çıktı
20:09
İBB davasında İmamoğlu ile ’rüşvet istediği’ iddia edilen sanıklar arasında büyük yüzleşme: Alçak adam...
İBB davasında İmamoğlu ile 'rüşvet istediği' iddia edilen sanıklar arasında büyük yüzleşme: Alçak adam...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2026 23:06:13. #7.13#
SON DAKİKA: Zeytinburnu'nda Silahlı Saldırı: 2 Yaralı, 8 Tutuklu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.