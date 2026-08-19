Zeytinburnu'nda Silahlı Saldırı: 6 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda Silahlı Saldırı: 6 Şüpheli Gözaltında

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Zeytinburnu'nda bir restoranda gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin 6 şüpheli daha gözaltına alındı.

Zeytinburnu'nda, bir restoranda 2 kişinin silahla vurularak yaralanmasına ilişkin 6 şüpheli daha gözaltına alındı.

Kennedy Caddesi'nde, 12 Ağustos'ta bir restorana müşteri gibi giren şüpheli Mehmet A'nın (26) çevreye silahla ateş açması sonucu iş yeri yetkilisi ile müşterinin yaralanmasına ilişkin soruşturma devam ediyor.

İzinli polis memuru tarafından kaçarken yakalanan Mehmet A. ile birlikte hareket ettiği değerlendirilen şüpheli de emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturmayı derinleştirdi.

İstihbarat Şube Müdürlüğüyle koordineli çalışmaların sonucunda şüphelilerin saklanmasına yardımcı olduğu ve olayla bağlantısının bulunduğu belirlenen toplam 6 zanlı daha gözaltına alındı.

Emniyete getirilen 6 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Olay

Kennedy Caddesi'nde bir restorana müşteri gibi giren şüpheli Mehmet A'nın (26), silahla ateş açması sonucu işletme sahibi B.T. (48) ile müşteri K.Ç. (56) yaralanmıştı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheliyi olayda kullandığı değerlendirilen silahla birlikte yakalarken, yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirilmişti.

Toplam 55 suç kaydı olduğu anlaşılan şüphelinin silahlı saldırıda bulunması ve ardından kaçması güvenlik kameralarınca kaydedilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zeytinburnu'nda Silahlı Saldırı: 6 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika

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