Zeytinburnu\'nda Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Zeytinburnu önlerinde makine arızası dolayısıyla sürüklenen tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, içerisinde 3 kişi bulunan 10 metre boyundaki teknenin, Zeytinburnu önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklendiği ifade edildi.
Paylaşımda, teknenin KEGM-4 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek Ataköy Marina'ya emniyetle yanaştırıldığı belirtildi.
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