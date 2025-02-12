Zhang Guoqing Paris'te Yapay Zeka Zirvesi'nde - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Zhang Guoqing Paris'te Yapay Zeka Zirvesi'nde

Zhang Guoqing Paris\'te Yapay Zeka Zirvesi\'nde

Zhang, yapay zeka işbirliği için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

12.02.2025 19:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

PARİS, 12 Şubat (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Özel Temsilcisi olarak Yapay Zeka Eylem Zirvesi'ne katılan Başbakan Yardımcısı Zhang Guoqing, yapay zeka alanında gelişmeleri teşvik etmek, güvenliği korumak ve başarıları paylaşmak üzere diğer ülkelerle çalışmaya ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir toplum inşa etmeye istekli olduklarını söyledi.

Zirve 10-11 Şubat tarihlerinde Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlendi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Zhang, yapay zekanın, yeni bilimsel ve teknolojik devrim ve endüstriyel dönüşüm için önemli bir itici güç haline geldiğini vurgulayarak, Çin'in her daim son derece sorumluluk sahibi bir tutumla yapay zeka konusundaki küresel işbirliği ve yönetişime katıldığını belirtti.

Zhang, yapay zekanın geliştirilmesinin getirdiği fırsat ve zorluklar karşısında uluslararası topluma yapay zekanın iyi amaçlarla geliştirilmesi ilkesini ortaklaşa savunma, inovasyona dayalı işbirliğini derinleştirme, kapsayıcılık ve faydaları güçlendirme ve küresel yönetişimi iyileştirme çağrısı yaptı.

Yapay Zeka Eylem Zirvesi'nde 30'dan fazla ülkenin devlet ve hükümet başkanları ve üst düzey temsilcileri ile uluslararası kuruluşların liderleri, İnsanlık ve Gezegen İçin Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Yapay Zeka Bildirisi'ni ortaklaşa imzaladı.

Pazartesi günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelen Zhang, Macron'a Çin Cumhurbaşkanı Xi'nin içten selamlarını iletti. Zhang, Çin'in iki ülke arasında varılan önemli uzlaşıyı uygulamak ve önümüzdeki 60 yılda Çin-Fransa ilişkilerinin daha fazla gelişimi yönünde hamlede bulunmak üzere Fransa ile çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Macron ise Yapay Zeka Eylem Zirvesi'ne katılmak üzere özel temsilci göndermesinden dolayı Cumhurbaşkanı Xi'ye minnettarlığını bildirdi. Fransa'nın stratejik özerkliği kararlılıkla koruduğunu vurgulayan Macron, barış ve istikrarı ortaklaşa korumak ve küresel zorluklarla mücadele etmek üzere Çin'le diyalog ve işbirliğini güçlendirmeye istekli olduklarını vurguladı.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Xi Jinping, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Güncel, Paris, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zhang Guoqing Paris'te Yapay Zeka Zirvesi'nde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:06 ABD Başkanı Donald Trump’tan Putin’e telefon ABD Başkanı Donald Trump'tan Putin'e telefon
19:17 Diyanet, Halil Konakçı hakkında soruşturma başlattı Diyanet, Halil Konakçı hakkında soruşturma başlattı
18:54 AK Partili Gökçek’ten “Başarır“ iddiası: Arka tarafa gelip babamla ilgili ricada bulundu AK Partili Gökçek'ten "Başarır" iddiası: Arka tarafa gelip babamla ilgili ricada bulundu
17:58 DEM Partili Tuncer Bakırhan’dan Bahçeli’ye geçmiş olsun telefonu: Barış ve kardeşlik çalışmaları için Türkiye’nin size ihtiyacı var DEM Partili Tuncer Bakırhan'dan Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu: Barış ve kardeşlik çalışmaları için Türkiye'nin size ihtiyacı var
17:43 Emeklilerin ikramiye için beklediği tarih belli oldu Emeklilerin ikramiye için beklediği tarih belli oldu
09:20 Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakemi için sürpriz aday Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakemi için sürpriz aday
09:06 Trump ile görüşen Kral Abdullah’ın garip mimikleri dikkatlerden kaçmadı Trump ile görüşen Kral Abdullah'ın garip mimikleri dikkatlerden kaçmadı
09:04 Kızını boğarak öldüren cani babanın ilk işi bu olmuş: Anne beni niye öldürdün Kızını boğarak öldüren cani babanın ilk işi bu olmuş: Anne beni niye öldürdün
09:03 PKKKCK propagandası yapan 8 şüpheli gözaltına alındı PKK/KCK propagandası yapan 8 şüpheli gözaltına alındı
09:02 Survivor tarihinde bir ilk Adaya yiyecek gömen o ismi Acun Ilıcalı açıkladı Survivor tarihinde bir ilk! Adaya yiyecek gömen o ismi Acun Ilıcalı açıkladı
08:44 Olaylı maçı VAR hakemi hakkında karar çıktı Olaylı maçı VAR hakemi hakkında karar çıktı
08:30 Şampiyonlar Ligi nefes kesti İşte gecenin sonuçları Şampiyonlar Ligi nefes kesti! İşte gecenin sonuçları
08:28 İstanbul kuru soğuk ve ayaza teslim oldu, kent buz tuttu İstanbul kuru soğuk ve ayaza teslim oldu, kent buz tuttu
08:19 İsmail Hacıoğlu’nun dizisi yerine eski sevgilisinin dizisi geldi ’Hadi be gülüm’ yorumu İsmail Hacıoğlu'nun dizisi yerine eski sevgilisinin dizisi geldi! 'Hadi be gülüm' yorumu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2025 21:15:21. #1.12#
SON DAKİKA: Zhang Guoqing Paris'te Yapay Zeka Zirvesi'nde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.