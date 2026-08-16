Zhangjiajie'de Turizm Patlaması - Son Dakika
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Zhangjiajie'de Turizm Patlaması

Zhangjiajie\'de Turizm Patlaması
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Hunan eyaletindeki Zhangjiajie, yaz tatiliyle turist akınına uğruyor.

ZHANGJİAJIE, 16 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletine bağlı Zhangjiajie kentinde turizm patlaması yaşanıyor. Somut olmayan kültürel miras zenginliğinden faydalanarak çeşitli yaz tatili alternatifleri ve gece turları geliştiren kent, turizm sezonunun en yoğun döneminde turistlerin uğrak noktası haline geldi.

Kaynak: Xinhua

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