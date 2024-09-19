Zhejiang'da Tayfun Önlemleri Artırıldı

NİNGBO, 19 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Taizhou şehrine bağlı Sanmen ilçesinin Jiantiao kasabasındaki bir limanda bir bendi güçlendiren görevliler, 19 Eylül 2024.
Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde yetkililer, bölgeye fırtına ve yağmur getirmesi beklenen yılın 14. tayfunu Pulasan'a karşı önlemler aldı.
Zhejiang, Perşembe günü yerel saatle 09.30'da tayfunu önlemeye yönelik acil durum müdahalesini 3. seviyeye yükseltti. (Fotoğraf: Weng Xinyang/Xinhua)
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