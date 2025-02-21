Zhengzhou ile Aşkabat Arasında Yeni Taşımacılık Hattı

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ZHENGZHOU, 21 Şubat (Xinhua) -- Çin'in Henan eyaletinin merkezi Zhengzhou'dan Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'a doğru yola çıkan ilk tırla birlikte, iki ülke arasında yeni bir doğrudan karayolu taşımacılığı hizmeti başlamış oldu. Tır, perşembe günü Zhengzhou'daki Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Henan Toplanma Merkezi'nden hareket etti.

Zhengzhou Hongyi Taşımacılık Şirketi'nin genel müdür yardımcısı Wang Ti, "Ağırlıklı olarak ofis malzemelerinden oluşan kargo partisi, Çin'in Xinjiang bölgesindeki Horgos Sınır Limanı'ndan geçerek Kazakistan ve Özbekistan üzerinden transit geçiş yapacak" dedi.

Zhengzhou-Aşkabat arasındaki 6.000 kilometrelik mesafede gerçekleştirilen tır seferi, dokuz gün sürüyor. Hava taşımacılığına kıyasla maliyetlerde yaklaşık yüzde 35 tasarruf sağlayan sefer, süreyi de demiryolu taşımacılığına kıyasla yarı yarıya düşürüyor.

Zhengzhou Havalimanı Ekonomik Bölgesi'nde yer alan Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Henan Toplanma Merkezi, Çin'in iç kesimlerde kurulan bu türden ilk merkez olma özelliğini taşıyor. Çatısında bir tır belgesi düzenleme ofisi ve bir uluslararası karayolu taşıma araçları denetim merkezi de bulunan toplanma merkezinden uluslararası karayolu taşımacılığı belgeleri alınabiliyor ve merkezde yıllık denetimler gerçekleştirebiliyor.

Zhengzhou Havalimanı Ekonomik Bölgesi Yönetim Komitesi Müdür Yardımcısı Li Zhen, merkezin Rusya, Özbekistan, Azerbaycan ve Gürcistan da dahil olmak üzere 9 ülkeyle 18 tır taşıma rotası başlattığını söyledi.

Gümrük verilerine göre Zhengzhou Gümrüğü, son iki yılda 458 tır seferini denetledi ve toplam iş hacmi 420 milyon yuanı (yaklaşık 57,9 milyon ABD doları) aştı. Yaklaşık 1.200 ticaret şirketi, otomotiv parçalarından gıda ürünlerine kadar 500 kadar kategoride malları taşımak için bu hizmeti kullandı.

Zhengzhou Gümrüğü'ne bağlı Xinzheng Gümrüğü Müdür Yardımcısı Ouyang Liangyuan, "Sınır kapıları veya deniz limanları olmayan bir iç bölge olmasına rağmen Henan, tır taşımacılığı, hava taşımacılığı ve Çin-Avrupa yük treni hizmetleri aracılığıyla uluslararası lojistik kanalları inşa ederek Çin'in orta kesiminde yeni bir ulaşım merkezi haline geldi" dedi.