Zhoukou'da Set Çöktü
Jialu Nehri'nde meydana gelen set çökmesi sonrası kurtarma ekipleri onarım çalışmalarına başladı.
ZHOUKOU, 15 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletine bağlı Zhoukou kentinin Chuanhui ilçesinde perşembe günü saat 23.00 sularında Jialu Nehri'nin doğu kıyısı setinde çökme yaşandı.
Setin köprü altından geçen bölümündeki göçmenin, Jialu Nehri'nin yukarı havzasından gelen suyun basıncı ve Shaying Nehri'nden gelen ters akış nedeniyle gerçekleştiği bildirildi.
Olayın hemen ardından bölgeye sevk edilen çok sayıda kurtarma ekibi, acil onarım çalışmalarına başladı. An itibarıyla göçüğün yarısından fazlasının tamir edildiği bildiriliyor.
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