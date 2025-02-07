Zigana Dağı'nda Çığ Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Zigana Dağı'nda Çığ Eğitimi

Zigana Dağı\'nda Çığ Eğitimi

Gümüşhane Üniversitesine çığ eğitimi verildi, öğrenciler acil durum tekniklerini öğrendi.

07.02.2025 14:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane- Trabzon il sınırındaki Zigana Dağı'nda, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibince üniversite öğrencilerine çığ eğitimi verildi.

Zigana Kayak Tesislerinde, Gümüşhane Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü (AYAY) öğrencilerine yönelik düzenlenen eğitimde çığ düşmesi durumunda hareket tarzı, donma durumunda ilk yardım teknikleri, soğuk havalarda giyim konularında eğitim verildi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından kullanılan teçhizat ve malzemelerin tanıtımının da yapıldığı programda yaralanma durumunda yapılacaklar uygulamalı olarak gösterildi.

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi. Sevil Cengiz, AA muhabirine, JAK timi tarafından verilen eğitimlerin önemli olduğunu vurguladı.

Cengiz, JAK'dan yılda bir defa üniversite öğrencilere yönelik çığda arama kurtarma eğitim aldıklarını belirterek, "Yaz mevsiminde ise hayatta kalma eğitimini alıyoruz. Bölüm olarak acil durumlarda, afet durumunda ve herhangi bir olay anında gerek arama kurtarma çalışmaları gerek planlama çalışmaları gerekse hazırlık çalışmaları sırasında neler yapılacağını öğretmek ve ona göre öğrencilerimizi mezun ettikten sonra bunlarla ilgili kadroları yetiştirmek için bu eğitimleri alıyoruz." diye konuştu.

AYAY birinci sınıf öğrencisi Zeliha Güneş ise eğitimlerin meslekleri üzerinde çok fayda sağlayacağına işaret ederek, "Bizler sadece depremde, selde yada başka bir afette görevli değiliz. Çığ ve heyelan eğitimleri de almamız gerekiyor. Bu eğitimleri aldığımız içinde çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Kurtarma, Eğitim, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zigana Dağı'nda Çığ Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:10 Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir
23:08 Narin’in babasından Nevzat Bahtiyar’a verilen cezaya itiraz Narin'in babasından Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz
21:16 Trump, Gazze’yi gasbetme planının detaylarını anlattı Trump, Gazze'yi gasbetme planının detaylarını anlattı
20:19 İmamoğlu’ndan Erdoğan’a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump’a da göster İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump'a da göster
19:53 Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun
09:30 Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı
09:24 ABD’de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü ABD'de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü
09:19 Fatih Terim’in takımından gol yağmuru Fatih Terim'in takımından gol yağmuru
09:03 İki maçta 12 gol Barcelona, Valencia’yı paramparça etti İki maçta 12 gol! Barcelona, Valencia'yı paramparça etti
09:02 Bahçeli’den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor Bahçeli'den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor
08:52 Yasmin Erbil’den Survivor’daki sevgilisi Yiğit Poyraz’a kalpli destek Yasmin Erbil'den Survivor'daki sevgilisi Yiğit Poyraz'a kalpli destek
08:30 Galatasaray’dan gece yarısı bombası İşte maliyeti Galatasaray'dan gece yarısı bombası! İşte maliyeti
08:29 ABD, İsrail’in 25 yıldır istediği “Bombaların Anası“nı sonunda teslim ediyor ABD, İsrail'in 25 yıldır istediği "Bombaların Anası"nı sonunda teslim ediyor
08:12 Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı
08:09 Tesla almak hayal oldu Büyük zam geldi Tesla almak hayal oldu! Büyük zam geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 04:05:31. #1.11#
SON DAKİKA: Zigana Dağı'nda Çığ Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.