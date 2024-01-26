 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Zihinsel engelli çocuğu istismar edip öldüren sanığın tahliye kararına itiraz - Son Dakika
Üye Girişi

Zihinsel engelli çocuğu istismar edip öldüren sanığın tahliye kararına itiraz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Manisa'da zihinsel engelli bir çocuğu istismar ettikten sonra öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığın tahliye kararına itiraz etti. Sanık, istinaf aşamasında verilen kararla tahliye edilmişti. Bakanlık, karara müdahil olarak tahliyeye itiraz etti.

Zihinsel engelli çocuğu istismar edip öldüren sanığın tahliye kararına itiraz
26.01.2024 - 14:39,
Abone Ol

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, zihinsel engelli bir çocuğu istismar ettikten sonra öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa yönelik verilen tahliye kararına itiraz etti.

Manisa'da zihinsel engelli çocuğu istismar ettikten sonra öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, istinaf aşamasında verilen kararla tahliye edildi.

Edinilen bilgiye göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı müdahil oldukları davada alınan söz konusu kararın ardından harekete geçerek tahliyeye itiraz etti.

Manisa'nın Salihli ilçesinde özel eğitim öğrencisi olan ve tarlalarda işçi olarak çalışan bir kızın cansız bedeni, kaybolduktan bir gün sonra 13 Haziran 2020'de bir su kanalında bulunmuş, olayla ilgili bir kişi yakalanmıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Manisa, Suç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zihinsel engelli çocuğu istismar edip öldüren sanığın tahliye kararına itiraz - Son Dakika


15:26
İsrail'in Gazze'deki tarihi ve arkeolojik sit alanlarına bombardımanı İsrail'in Gazze'deki tarihi ve arkeolojik sit alanlarına bombardımanı
15:18
Lahey'de tarihi karar! İsrail, soykırımdan yargılanacak Lahey'de tarihi karar! İsrail, soykırımdan yargılanacak
14:52
Ajda Pekkan'ın yüzündeki değişim görenleri şaşırttı Ajda Pekkan'ın yüzündeki değişim görenleri şaşırttı
14:47
Ancelotti'ye tepkisi kriz çıkartan Arda Güler için Florentino Perez son kararı verdi Ancelotti'ye tepkisi kriz çıkartan Arda Güler için Florentino Perez son kararı verdi
14:26
Murat Kurum'un 2 buçuk saatlik konuşmasını nasıl buldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum Murat Kurum'un 2 buçuk saatlik konuşmasını nasıl buldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
14:22
Sivas'ta cenaze yakınlarını taşıyan otobüs devrildi Sivas'ta cenaze yakınlarını taşıyan otobüs devrildi
14:10
Köprüleri atan açıklamaya CHP'den sert yanıt! Muharrem İnce'nin tüm taleplerini tek tek paylaştılar Köprüleri atan açıklamaya CHP'den sert yanıt! Muharrem İnce'nin tüm taleplerini tek tek paylaştılar
14:09
ABD'li ünlü manken Masuimi Max evine ölü bulundu ABD'li ünlü manken Masuimi Max evine ölü bulundu

Son Dakika
15:26 İsrail'in Gazze'deki tarihi ve arkeolojik sit alanlarına bombardımanı
15:18 Lahey'de tarihi karar! İsrail, soykırımdan yargılanacak
14:52 Ajda Pekkan'ın yüzündeki değişim görenleri şaşırttı
14:47 Ancelotti'ye tepkisi kriz çıkartan Arda Güler için Florentino Perez son kararı verdi
14:26 Murat Kurum'un 2 buçuk saatlik konuşmasını nasıl buldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
14:22 Sivas'ta cenaze yakınlarını taşıyan otobüs devrildi
14:09 ABD'li ünlü manken Masuimi Max evine ölü bulundu
14:10 Köprüleri atan açıklamaya CHP'den sert yanıt! Muharrem İnce'nin tüm taleplerini tek tek paylaştılar
14:06 Camide İmamoğlu'na şok tepki: Neden seçimden seçime geliyorsun?
14:02 Murat Kurum, Kanal İstanbul'u neden es geçti? Yakın çevresinden açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 15:42:51. #1.11#
SON DAKİKA: Zihinsel engelli çocuğu istismar edip öldüren sanığın tahliye kararına itiraz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement