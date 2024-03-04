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Zihinsel engelli genç kızın gelinlik hayali gerçek oldu

Manisa'daki damatsız düğünde bir yanda gözyaşları bir yanda mutluluk

MANİSA - Manisa'da 25 yaşındaki zihinsel engelli Esra Toplar'ın gelinlik giyme hayali gerçek oldu. Tüm köy halkının katıldığı damatsız düğünde ailenin tek çocuğu olan Esra ve elinden hiç düşürmediği bebeği Çisel'e hem kına yakıldı hem de takı takıldı. Duygusal anların da yaşandığı düğünde köy kızları Esra'yı aralarına alarak gönüllerince eğlendi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı kırsal Akçaköy Mahallesinde yaşayan Toplar ailesinin tek evladı olan 25 yaşındaki Mental Retardasyon hastası olan Esra Toplar'ın beyaz gelinlik hayali gerçek oldu. Akçaköy Düğün ve Sosyal Tesislerinde damatsız yapılan düğünde beyaz gelinlik hayalini gerçekleştiren Esra Toplar'ı annesi Gülşah ve babası Necati Toplar biran olsun yalnız bırakmadı.

Düğüne Yunusemre Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Sevinç Kibar ile Müdürlük Personeli Zehra Yavuz, Selime Bilgin, Serdar Uzyiğit ile Akçaköy Muhtarı Adil Kızıl ve köy halkı 7'den 70'e büyük bir katılım gerçekleştirdi. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de düğün öncesi genç kızı evinde ziyaret ederek hem oyuncak bebek hediye etti hem de ilk dansı yaptı. Genç kızın gelinliğini de Başkan Çerçi'nin diktirdiği öğrenildi.

Tek evlatları olan Esra'nın beyaz gelinlik hayalini gerçekleştirdikleri ve çocuklarının mutlu olduğu için daha da mutlu olduklarını söyleyen 44 yaşındaki Anne Gülşah Toplar, "Kızım gelinlik giymeyi çok istedi. Kızım gelinlik giymeyi çok arzuluyordu. Bizde o isteğini yerine getirmeye çalıştık Hatice sayesinde. Şu an 25 yaşında. Mental Retardasyon rahatsızlığı var. Okuma-yazma hiçbir şey yok. Çok geriden geliyor. Tek çocuğum. Onun mutlu olması için elimizden geleni yapıyoruz. Damatsız gelin. En sevdiği bebeği Balerin Çisel. Gece gündüz onunla birlikte. Bu organizasyonumuzu yapmakta başta Hatice sonra Yunusemre Belediye Başkanımız Mehmet Çerçi Bey çok yardımcı oldu. Gelinliği diktirmekte yardımcı oldular. Biz de bu organizasyonu hazırladık. Çok mutluyuz, kızımız da mutlu olduğu için çok mutluyuz. Gelinlik isteği içinde kalmadı." dedi.

Zaman zaman duygusal anların yaşandığı düğünde Esra ve oyuncak bebeği Çisel'e kına yakılırken, takı merasiminde misafirler oyuncak bebek Çisel'e de takı takarak Esra'nın mutluluğuna ortak oldu.