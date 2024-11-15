Zihinsel Engelli Kadın Kaçırıldı, Şikayetçi Oldu - Son Dakika
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Zihinsel Engelli Kadın Kaçırıldı, Şikayetçi Oldu

Zihinsel Engelli Kadın Kaçırıldı, Şikayetçi Oldu

Elif Ö., sosyal medyada tanıştığı Ramazan Ö. tarafından kaçırılıp, şiddet gördükten sonra ailesine döndü.

15.11.2024 11:42
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MARDİN'den ailesiyle İzmir'e giden zihinsel engelli Elif Ö. (27), sosyal medyada tanıştığı Afyonkarahisarlı Ramazan Ö. (30) tarafından kaçırılıp resmi nikah kıyıldı. Bir süre sonra şiddet de gören Elif Ö., ailesinin yanına dönüp suç duyurusunda bulundu.

Mardin'in Ömerli ilçesinde yüzde 52 zihinsel engeli bulunan Elif Ö., 2 yıl önce sosyal medyada Afyonkarahisar'da ikamet eden Ramazan Ö. ile tanıştı. Bir süre sonra 'Birlikte kaçıp evlenme' teklifinde bulunan Ramazan Ö., iddiaya göre Elif Ö.'nün 'Engelliyim, ailem izin vermez' cevabı üzerine mesajlaşmaları yaymakla ve ailesine zarar vermekle tehdit etmeye başladı. Durumu fark eden Elif Ö.'nün ailesi, 2023 yılının Aralık ayında İzmir'e yerleşti. Ailenin İzmir'de ikamet ettiği adresi tespit eden Ramazan Ö., Mart 2024'te çöp atmaya çıkan Elif Ö.'yü kaçırıp, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Yukarı Otluk köyüne götürüp cinsel saldırıda bulundu. Afyonkarahisar Evlendirme Dairesi'nde resmi nikahla evlenen Ramazan Ö.'nün fiziksel şiddetine maruz kalan Elif Ö., ailesinin yanına döndü. Elif Ö.'nün ailesi, avukatları aracılığıyla Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

'EVLENEMEZ RAPORUNA RAĞMEN NİKAH KIYILMIŞ'

Elif Ö.'nün avukatı Gurbet Bilbay, evliliği gerçekleştiren Afyonkarahisar Evlendirme Dairesi hakkında da suç duyurusunda bulunduklarını ifade ederek, "Müvekkilim, şüpheliyle sosyal medyada tanışıyor ve şüpheli müvekkilinin akıl zayıflığını anlayıp bunu fırsata çeviriyor. Müvekkilim çöp atmaya giderken şüpheli tarafından kaçırılıyor, bununla alakalı şikayetimiz de var. Daha sonra kendisine tecavüzde bulunuyor. Hayvanların bulunduğu yere kapatıyor. Kaşlarını kazıtıyor, kirpiklerini söküyor. Tüm bunlara rağmen şu an kendisi dışarıda. Müvekkilimin 'Evlenemez' raporu var ama bir şekilde nikah kıydırıyorlar. Defalarca şikayet ettik, dosyamızı İzmir Afyon'a, Afyon Mardin'e, Mardin de Afyon'a gönderiyor. Şüpheli hala dışarıda ve müvekkilimle ailesini tehdit ediyor. Müvekkilimin yüzde 52 engelli raporu ve 1 yıllık evlenemez raporu var. Buna rağmen Afyonkarahisar Evlendirme Dairesi nikahı kıyıyor. Bununla alakalı da savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Bunlar yetmezmiş gibi boşanma davası açmışlar. Yetkililerden gerekeninin yapılmasını istiyoruz" dedi.

'SAÇIMI KESTİ, MAKYAJ YAPTI, BARDAK FIRLATTI, BIÇAK SAPLAMAYA KALKTI'

Elif Ö. ise zorla kaçırıldığını ifade ederek, "Sosyal medyada tanıştık. İzmir'de çöp atarken bıçakla beni kaçırdı. İşkence yapıyordu, saçlarımı kesmeye başladı, sonra makyaj yapmaya kalktı, bardak kırmaya başladı, bıçak saplamaya kalkıştı, bir sürü şey oldu yani. Ben de işkenceden sonra Mardin'e babamın evine gittim. Ramazan'dan şikayetçiyim, şikayetimi geri çekmeyeceğim" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Zihinsel Engelli Kadın Kaçırıldı, Şikayetçi Oldu - Son Dakika

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