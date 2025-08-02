Zihinsel Engelli Kişi İHA ile Bulundu

SİİRT'in Şirvan ilçesinde kaybolan zihinsel engelli Mehmet Şirin Kavit, insansız hava aracı (İHA) ile yapılan aramada dere yatağında bitkin halde bulundu.

Şirvan'da 31 Temmuz'da saat 16.30 sıralarında Mehmet Şirin Kavit'in kaybolduğu yönünde jandarmaya ihbarda bulunuldu. İhbarın ardından İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde geniş çaplı çalışma başlatıldı. Aramalara 2 Jandarma Özel Harekat (JÖH) bölüğü, 2 Jandarma Asayiş timi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), istihbarat ekipleri, iz takip köpeği timleri, termal dron unsurları, 22 güvenlik korucusu, 13 AFAD personeli ile köylüler katıldı. Dün de bölgeye Jandarma Genel Komutanlığı tarafından İHA gönderildi.

4 SAATLİK ÇALIŞMA İLE KURTARILDI

Sarp arazide İHA ile yapılan taramada Kavit, bugün saat 11.30 sıralarında Daltepe köyünün yaklaşık 2 kilometre kuzeyindeki dere yatağında tespit edildi. Zorlu arazi koşullarında bitkin bulunan Kavit için jandarma ekipleri, insan zinciri oluşturarak dereden geçiş yaptı. Kavit, ekiplerin sırtında karşı kıyıya güvenle geçirildi. Yaklaşık 4 saat süren çalışma ile bölgeden alınarak sağlık ekiplerine teslim edilen Kavit, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavit'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber ve kamera: Akif ÖZALP/ŞİRVAN (Siirt),