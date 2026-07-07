Zihni Göktay Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Zihni Göktay Son Yolculuğuna Uğurlandı

Zihni Göktay Son Yolculuğuna Uğurlandı
07.07.2026 15:38
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Türk tiyatrosunun ustası Zihni Göktay, cenaze töreninde sevenleriyle son bir araya geldi.

Türk tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay, son yolculuğuna uğurlandı.

Önceki gün rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede 80 yaşında hayata veda eden Göktay için Üsküdar Şakirin Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı.

Camide taziyeleri sanatçının çocukları Zeynep Göktay Dilbaz ve Ömer Göktay kabul etti.

Yoğun katılımın gerçekleştiği cenaze törenine, usta oyuncunun yakınları ve sevenlerinin yanı sıra kültür sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

"Babam çok kişinin kalbine güzel tohumlar serpti"

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan usta sanatçının kızı Zeynep Göktay Dilbaz, babasının gönlünün her zaman tiyatrodan yana olduğunu belirterek, "Babam, hep 'Tiyatro ekmek parasını verir, televizyon köfte parasını verir' derdi. Çocukluğum boyunca babam çok yoğun bir şekilde çalıştı. Mesleğine çok aşık bir adamdı." dedi.

Zeynep Göktay Dilbaz, işten kalan zamanlarda babasının kendileriyle çokça ilgilendiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Bana güzel bir çocukluk yaşattı ve beni çok mutlu bir kız çocuğu olarak büyüttü. Annemin yanına gitti. Bir meleğim vardı, artık iki tane oldu. Oradan bana destek olmaya devam edecek, biliyorum. Babam çok kişinin kalbine güzel tohumlar serpti. Bunu bugünlerde daha da net görüyorum. Bizlere büyük bir soyismini miras bıraktı. Artık onu korumak bizim en büyük sorumluluğumuz. Yükümüz daha da arttı. Ama bu çok güzel bir yük, taşımaktan gurur duyacağım bir yük."

"Hala şaka gibi geliyor ama Türkiye'nin tiyatro severlerinin başı sağ olsun"

AA muhabirine açıklamalarda bulunan sanatçı Hikmet Körmükçü ise usta oyuncuyla uzun yıllar birlikte çalıştıklarını dile getirerek, "Zihni Göktay, Şehir Tiyatrolarından benim 53 yıllık şehir dostumdu, partnerimdi. Birbirimizi çok severdik, bir sürü oyunda ve dizilerde birlikte oynadık. Hala şaka gibi geliyor ama Türkiye'nin tiyatroseverlerinin başı sağ olsun diyeceğim. Hepimiz için acı bir gün ama onunla çok özel şeyler yaşayan insanlar için daha da acı bir gün." diye konuştu.

Sanatçı Yavuz Karakaş ise Göktay'ın vefatından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "O çok güzel bir insandı. Allah, nurlar içinde yatırsın. Zihni'yle filmlerimiz oldu. Birbirimize yardımcı olduk. Kendisi benim çok sevdiğim birisiydi. 35-40 sene evvel bana, 'Üsküdar Çiçekçi'de bir sokağa ismimi koymuşlar, onu bulup bana resmini çeker misin' demişti. Ben de o sokağı giderek orayı çekip, kendisine göndermiştim. O da çok mutlu olmuştu. Onunla böyle çok güzel anılarım var. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Usta sanatçının cenazesi, kılınan namazın ardından Karacahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: AA

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