Zile'de emekli astsubay Sadık Erdoğan, 20 yıldır su kabağından eşya üretiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Zile'de emekli astsubay Sadık Erdoğan, 20 yıldır su kabağından eşya üretiyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Zile ilçesinde yaşayan emekli astsubay Sadık Erdoğan, 20 yıldır su kabağından hediyelik eşya üretiyor. İzmir'de 2006'da hobi olarak başladığı işlemeciliği emeklilik sonrası Zile'de sürdüren Erdoğan, kabağı kendi yetiştiriyor.

Tokat'ın Zile ilçesinde yaşayan emekli astsubay Sadık Erdoğan, 20 yıldır su kabağından hediyelik eşya üretiyor.

Erdoğan, AA muhabirine, 26 yıl görev yaptıktan sonra 2017 yılında emekli olduğunu söyledi.

Emekli olduktan sonra memleketi Zile'ye yerleştiğini belirten Erdoğan, " İzmir'de görev yaptığım 2006 yılında su kabağından süs eşyası yapmaya hobi olarak başladım. Kabağı şu an kendim yetiştiriyorum. İlk yıllarda imkanlar daha kısıtlıydı. Bugünkü gibi malzemelere ulaşmak kolay değildi." ifadesini kullandı.

Su kabağında simetri ya da serbest çalışma yapıldığını anlatan Erdoğan, "Simetri çalışması en zor olanıdır. Mesela bir fayans yaparsın, son kısma gelirsiniz, fayansı kesersiniz. Simetride çok ölçü yapmanız lazım. İşlenmesi tamamen hayalinize bağlı bir şey. İnceltme, kesim teknikleri vardır. Ticari boyuttan ziyade hobi amaçlı sanatsal olarak seviyorum su kabağı işlemeciliğini. İnsanın ruhunu dinlendiriyor." diye konuştu.

Su kabağını kendisinin ürettiğini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Mart ayında dikip kasım ayı gibi hasat ediyorum. Uygun şartlarda kurutmaya bırakmamız lazım. Hasattan sonraki ortama bağlı. Su kabağının büyüklüğüne bağlı. Kurutmanın 6 ayı bulduğu da 1 yılı bulduğu da oluyor. Su kabağını askıda yetiştiriyoruz. Yerde yetişen su kabağı sağlıklı olmuyor. Onun için dalda, asma teller üzerinde yetiştiriyoruz. Uygun şartlarda kurutamazsanız sıcak bir ortamsa büzüşür ve çürür su kabakları."

Kaynak: AA
Kültür SanatGüncelİzmirTokatYaşamZileSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine Özgür Özel’den yorum Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine Özgür Özel'den yorum
Öğrencisiyle ilişki yaşamak için 4 kez otel odası tuttu Sonu beklediği gibi olmadı Öğrencisiyle ilişki yaşamak için 4 kez otel odası tuttu! Sonu beklediği gibi olmadı
Yemeksepeti’nin eski sahibi Nevzat Aydın’a tehdit: Para vermezsen çocuğunu öldürürüz Yemeksepeti'nin eski sahibi Nevzat Aydın'a tehdit: Para vermezsen çocuğunu öldürürüz
Sergen Yalçın’a büyük şok Telefonlarını bile açmıyorlar Sergen Yalçın'a büyük şok! Telefonlarını bile açmıyorlar
Aykut Kocaman’dan Fenerbahçe’ye tek şart: O giderse gelirim Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe'ye tek şart: O giderse gelirim
Netanyahu’nun kaderi bu oylara bağlı Sayım başladı Netanyahu'nun kaderi bu oylara bağlı! Sayım başladı
12:21
Hükümete yakın yazar oran verdi Emeklilere refah payı masada
Hükümete yakın yazar oran verdi! Emeklilere refah payı masada
12:17
Fenerbahçe taraftarından yönetime çağrı Dünyaca ünlü hocayı istiyorlar
Fenerbahçe taraftarından yönetime çağrı! Dünyaca ünlü hocayı istiyorlar
11:36
GSS primlerine af geliyor Milyonlarca kişinin borcu silinecek
GSS primlerine af geliyor! Milyonlarca kişinin borcu silinecek
11:16
Devlet erkanı Anıtkabir’i ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Türkiye Yüzyılı“ vurgulu mesaj
Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Türkiye Yüzyılı" vurgulu mesaj
11:15
Ne Montella ne Kocaman ne Avcı İşte Aziz Yıldırım’ın en çok istediği hoca
Ne Montella ne Kocaman ne Avcı! İşte Aziz Yıldırım'ın en çok istediği hoca
10:49
“Tatile gidiyoruz“ diyen evli çiftin aracında 36 milyon lira bulundu
"Tatile gidiyoruz" diyen evli çiftin aracında 36 milyon lira bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2026 12:42:44. #.0.2#
SON DAKİKA: Zile'de emekli astsubay Sadık Erdoğan, 20 yıldır su kabağından eşya üretiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android