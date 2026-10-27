Zile\'de kamyon ile otomobil çarpıştı, 4 yaralı Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı

Zile'de kamyon ile otomobil çarpıştı, 4 yaralı Zile Devlet Hastanesine kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tokat'ın Zile ilçesinde Ayvalı köyü mevkisinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu aynı araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tokat'ın Zile ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
E.K. (50) idaresindeki 34 FE 9405 plakalı otomobil, Ayvalı köyü mevkisinde H.İ.Y. (54) yönetimindeki 60 ZU 173 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan A.K. (43), H.Ü. (43) ve H.Ş. (72) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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