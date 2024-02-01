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Zile'de köpeğe çarpmamak için fren yaptı, otomobil devrildi: 5 yaralı - Son Dakika
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Zile'de köpeğe çarpmamak için fren yaptı, otomobil devrildi: 5 yaralı

Zile\'de köpeğe çarpmamak için fren yaptı, otomobil devrildi: 5 yaralı

TOKAT'ın Zile ilçesinde, sürücüsünün köpeğe çarpmamak için ani fren yaptığı otomobil, refüje çarpıp devrildi. Kazada, 5 kişi yaralandı. Kaza, dün akşam Zile- Çekerek kara yolunda meydana geldi. Yola çıkan köpeğe çarpmamak için ani fren yapan Sefa Avcı'nın (19), 60 ACL 858 plakalı otomobili, kontrolden çıkıp refüje vurarak devrildi. Kazada, sürücü Sefa Avcı ile yanındaki Ömer Pekuz (17), Deniz Ceber (19), Mehmet Babur (17) ve Ahmet Arık (19) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazaya neden olan köpeğin ise yara almadığı belirtildi.

01.02.2024 08:54
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TOKAT'ın Zile ilçesinde, sürücüsünün köpeğe çarpmamak için ani fren yaptığı otomobil, refüje çarpıp devrildi. Kazada, 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam Zile- Çekerek kara yolunda meydana geldi. Yola çıkan köpeğe çarpmamak için ani fren yapan Sefa Avcı'nın (19), 60 ACL 858 plakalı otomobili, kontrolden çıkıp refüje vurarak devrildi. Kazada, sürücü Sefa Avcı ile yanındaki Ömer Pekuz (17), Deniz Ceber (19), Mehmet Babur (17) ve Ahmet Arık (19) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazaya neden olan köpeğin ise yara almadığı belirtildi.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Zile'de köpeğe çarpmamak için fren yaptı, otomobil devrildi: 5 yaralı - Son Dakika
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