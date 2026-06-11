Zımba Gibi Gençler

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, gençlerin yalnızca akademik başarılarıyla değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, "Zımba gibi bir gençliğimiz var. Bu gençliğin her biri bizim için çok kıymetli. Bir çocuğu yalnızca akademik başarısına ya da başarısızlığına göre değerlendiremeyiz." dedi.

Ankara Üniversitesi ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından yürütülen "Başarı Sizsiniz Yetenekten Kariyere" projesinin kapanış programı yapıldı.

Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda konuşan Ünüvar, başarılı öğrencilerin çeşitli imkanlarla ödüllendirildiğini ancak akademik başarı çıtasının altında kalan gençlerin aynı ilgiyi göremediğini söyledi.

Ünüvar, gençlerin toplumla bütünleşmesini sağlayacak çalışmalar yapılması gerektiğini vurgulayarak, bu düşüncesini yaklaşık bir yıl önce Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç ile paylaştığını ve projenin hızlı bir şekilde hayata geçirildiğini ifade etti.

Türkiye'nin Avrupa ülkelerine göre genç nüfus avantajına dikkati çeken Ünüvar, "Zımba gibi bir gençliğimiz var. Bu gençliğin her biri bizim için çok kıymetli. Bir çocuğu yalnızca akademik başarısına ya da başarısızlığına göre değerlendiremeyiz. Belki biri yüzme şampiyonu olacak, biri büyük bir iş insanı, biri büyük sivil toplum kuruluşunun başına geçecek. Dolayısıyla her bir yavrumuz bizim için çok kıymetli. Onları sadece nasıl ki kaşına, gözüne, boyuna, posuna, güzelliğine ya da yakışıklılığına göre sınıflandıramazsak o zaman akademik başarısına göre sınıflandıramayız." değerlendirmesinde bulundu.

Ünüvar, iyi bir uygulamanın topluma yayılma gücüne de vurgu yaparak, "Nasıl ki onların elinden tutan bir Ankara Üniversitesi hocası, Yeşilay yetkilisi, okul yöneticisi varsa ileride bizim pozisyonlarımıza geldiği zaman inanıyorum ki onlar da beş çocuğumuzun elinde tutacaklar. Zaten iyiliğin böyle bir bulaşıcı özelliği var. O sebeple biz şu anda bir iyilik tohumunu attık." diye konuştu.

"Çocuklarımızdan ve gençlerimizden hiçbir şekilde ümit kesemeyiz"

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Mehmet Dinç ise Yeşilayın 120 şube, 188 Genç Yeşilay Kulübü, 105 Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM), 70 spor kulübü, 3 yatılı rehabilitasyon merkezi ile faaliyet gösterdiğini belirtti.

Projenin "fikir babası" olan Ünüvar'a teşekkür eden Dinç, projenin ortaya çıkış sürecini anlatarak, "Hocamız, 'Çocuklarımıza ve gençlerimize başarısızsınız diyemeyiz, Başarı Sizsiniz diyelim' dedi. Bize projeyi verdi, imkan sağladı, mekan gösterdi, hoca görevlendirdi, ismini de koydu. Biz de bu kadar güzel bir fikir ve bu kadar çok imkan karşısında kayıtsız kalamadık ve Başarı Sizsiniz Projesi'ni başlattık." ifadelerini kullandı.

Projenin ilk olarak pilot uygulamasının yapıldığını aktaran Dinç, Altındağ Milli Eğitim Müdürlüğünün, okul yönetiminin ve üniversite akademisyenlerinin desteğiyle 81 öğrencinin programa katıldığını söyledi.

Öğrencilerin proje sayesinde yeni bakış açıları kazandığını, motivasyonlarının arttığını ve kendilerine ilişkin düşüncelerinin olumlu yönde değiştiğini dile getiren Dinç, gençleri tanımlayarak sınırlandırmadıklarını, onlar için sorumluluk üstlenmeyi tercih ettiklerini vurguladı.

Projenin gelecek yıllarda kapsamının genişletileceğini belirten Dinç, "Bu yıl bir okulda uyguladığımız projeyi gelecek yıl Ankara'daki tüm meslek liselerine, sonraki süreçte ise Türkiye geneline yaymayı planlıyoruz. Nihai hedefimiz, projenin Yeşilayın faaliyet gösterdiği 70 ülkedeki çocuklarımıza ve gençlerimize de ulaşmasıdır." ifadelerini kullandı.

Başarı Sizsiniz Projesi'nin uzun soluklu bir yolculuğun ilk adımı olduğunu kaydeden Dinç, projeye katkı sağlayan akademisyenlere, eğitimcilere, Yeşilay çalışanlarına ve tüm paydaşlara teşekkür etti.

Program sonunda, projeye katılan öğrencilere ve öğretmenlere sertifikaları verildi.