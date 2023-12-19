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Zimbabve'de 100 fil susuzluktan öldü - Son Dakika
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Zimbabve'de 100 fil susuzluktan öldü

Zimbabve'de yaşanan kuraklık nedeniyle Hwange Ulusal Parkı'nda en az 100 fil susuzluktan öldü. El Nino ve iklim değişikliğinin etkisiyle yükselen sıcaklıklar, parktaki su kaynaklarının kurumasına yol açtı. Parkta bulunan yaklaşık 45 bin filin su ihtiyaçları büyük oranda sondaj kuyularından karşılanıyordu, ancak güneş enerjisiyle çalışan sondaj kuyuları yetersiz kaldı. Bu durum özellikle fil türü için ölümcül oldu.

Zimbabve\'de 100 fil susuzluktan öldü
19.12.2023 - 19:45,
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Zimbabve'de yaşanan kuraklık nedeniyle Hwange Ulusal Parkı'nda en az 100 fil susuzluktan öldü.

Uluslararası Hayvan Refahı Fonu'nun (IFAW) yayımladığı raporda, El Nino ve iklim değişikliğinin etkisiyle yükselen sıcaklıkların, Hwange Ulusal Parkı'ndaki su kaynaklarının kurumasına yol açtığı belirtildi.

Raporda, yaşanan kuraklık nedeniyle parkta bulunan en az 100 filin öldüğü vurgulandı.

Hwange Ulusal Parkı'ndan yapılan açıklamada da yaklaşık 45 bin file ev sahipliği yapan parktan herhangi bir büyük nehir geçmediği için hayvanların su ihtiyaçlarının büyük oranda sondaj kuyularından karşılandığına dikkati çekildi.

Açıklamada, parktaki güneş enerjisiyle çalışan 100'den fazla sondaj kuyusunun hayvanların su ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kaldığı, bu durumun özellikle, büyük miktarlarda su tüketen fil türü için ölümcül olduğu ifade edildi.

Zimbabve'nin en büyük ulusal parkı olan Hwange, ülkedeki en büyük fil nüfusuna ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: AA
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