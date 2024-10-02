Zimbabve'de Süpermarketlerde Ürün Sınırlaması

Zimbabve'de perakende satış yapan bazı süpermarketler ürünlerine "kişi başı bir ürün" sınırlaması koydu.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, ülkenin para birimindeki dalgalanmalar nedeniyle tüketiciler panikleyerek stok alımları yapmaya başladı.
Ülkedeki "Pick n Pay" ve "OK Supermarket" gibi perakendeciler, yüksek resmi kurdan satış yapmaya devam etmeye zorlanmaları halinde iflas edeceklerini bildirdi.
Panik alımlarını önlemek amacıyla süpermarketler, süt ve benzeri ürünlere kişi başı bir ürün satılması yönünde limit koydu.
Zimbabve'nin ulusal para birimi ZiG'in resmi değeri, geçen hafta yüzde 43 oranında düşürülmüştü.
Zimbabve Merkez Bankasının Mali İstihbarat Birimi (FIU), döviz kurundaki dalgalanmadan yasa dışı döviz tacirlerini sorumlu tutuyor.
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