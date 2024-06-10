Zimbabve Devlet Başkanı BRICS'e Katılmak İstiyor - Son Dakika
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Zimbabve Devlet Başkanı BRICS'e Katılmak İstiyor

Zimbabve Devlet Başkanı BRICS\'e Katılmak İstiyor

Zimbabve Devlet Başkanı Emerson Mnangagwa, ülkesinin BRICS ülkeler topluluğuna katılmak istediğini açıkladı. Mnangagwa, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede bu konuyu gündeme getirdiğini belirtti. BRICS üyeliğinin Zimbabve'ye yeni pazarlar, yatırım fırsatları ve teknolojik işbirliği imkanları sağlayacağını vurgulayan Mnangagwa, BRICS'in Afrika'ya açılan kapıda önemli bir platform haline geleceğini öngördü.

10.06.2024 17:17
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CAPE Zimbabve Devlet Başkanı Emerson Mnangagwa, ülkesinin yakın ilişkilere sahip olduğu BRICS ülkeler topluluğuna katılmak istediğini bildirdi.

5-8 Haziran'da düzenlenen 27. St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'na katılan Mnangagwa, ülkesine dönüşte havalimanında The Herhald gazetesine verdiği demeçte, "Zimbabve, BRICS ekonomik bloğuna katılmaya giderek yaklaşıyor" ifadelerini kullandı.

Forum kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Mnangagwa, "Bu konuyu sevgili kardeşim Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le tartıştım ve ona topluluğa katılma arzumuzun olduğunu söyledim." dedi.

Mnangagwa, BRICS'e katılma niyetini daha önce de topluluk üyesi komşu ülke Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile de görüştüklerini dile getirerek, "BRICS üyelerinin hiçbiri Zimbabwe karşıtı olmadığı için beklentiler iyi. Çin ve Brezilya ile de mükemmel ilişkilerimiz var" ifadelerini kullandı.

BRICS üyeliğinin Zimbabve'nin yeni pazarlara, yatırım fırsatlarına ve teknolojik işbirliği fırsatlarına erişimini sağlayacağını vurgulayan Mnangagwa, modern küresel siyasette ve uluslararası ilişkilerde tek kutupluluğa yer olmadığını ifade etti.

BRICS ve Afrika yaklaşımı

Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in bir araya gelmesiyle 2009 yılında kurulan BRICS, 2010'da Güney Afrika'nın, 2024'te de Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) katılımıyla çok uluslu bir yapı haline geldi.

BRICS, 2030'a kadar küresel hasılanın yarısını yakalamayı hedefliyor. BRICS ülkelerinin toplam hasılasının küresel hasıladaki payı, 2024'teki katılımlarla yüzde 35'e yaklaşıyor.

Üyelerinin işlerine karışmayan ve karşılıklı fayda sağlayan forum formatındaki BRICS, bu yeni potansiyeliyle bir kez daha Afrika da dahil tüm dünyada gelişmekte olan ülkelerin ilgi alanına giriyor.

Geçen yıl Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde düzenlenen zirveye 53 Afrika ülkesi davet edilmişti.

Yeni dönemde toplulukta Afrika'dan 3 ülkenin bulunması ve kıta ülkelerinin topluluğa yoğun ilgisi göz önüne alındığında BRICS'in Afrika'ya açılan kapıda önemli bir platform haline geleceği öngörülüyor.

Kaynak: AA

Vladimir Putin, Afrika, Rusya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zimbabve Devlet Başkanı BRICS'e Katılmak İstiyor - Son Dakika

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