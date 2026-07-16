Zimbabve, Güney Afrika'dan 99 bin göçmen döndü - Son Dakika
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Zimbabve, Güney Afrika'dan 99 bin göçmen döndü

16.07.2026 20:29
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Güney Afrika'daki yabancı karşıtı olaylar nedeniyle 99,4 bin Zimbabveli ülkesine geri döndü.

CAPE Zimbabve hükümeti, Güney Afrika'da yabancılara yönelik saldırılara ilişkin endişeler nedeniyle 28 Mayıs'tan bu yana 99 bin 418 vatandaşının ülkeye döndüğünü duyurdu.

Zimbabve Enformasyon Bakanı Zhemu Soda, yaptığı açıklamada, Bakanlar Kuruluna sunulan ülkeye dönüş ve yeniden entegrasyon raporuna göre Güney Afrika'dan dönen Zimbabvelilerin sayısının 99 bin 418'e ulaştığını bildirdi.

Soda, ülkeye dönenlerin yüzde 70'ini kadınlar ve çocukların oluşturduğunu belirtti.

Zimbabve'nin ayrıca ülke üzerinden geçiş yapan Malavi ve Zambiya vatandaşlarına yardımcı olduğunu aktaran Soda, artan dönüşler için sınır kapılarındaki çalışmaların hızlandırıldığını kaydetti.

Soda, Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa'nın eşi Auxilia Mnangagwa'nın da Beitbridge Geri Dönüş Merkezi'ndeki vatandaşlara gıda ve giysi yardımında bulunduğunu ifade etti.

Sağlık çalışanlarının çok sayıda hastayı tedavi ettiğini belirten Soda, 870 çocuğun yetersiz beslenme taramasından geçirildiğini, ishal tespit edilen 15 çocuğun da tedavi edildiğini bildirdi.

Güney Afrika'da yabancı karşıtı olaylar

Güney Afrika'da son aylarda artan göçmen karşıtı gösteriler ve yabancılara yönelik baskılar, ülkede göç, işsizlik ve güvenlik tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Ülkede nüfusun yüzde 5'inden fazlasını oluşturan yaklaşık 3 milyon göçmen yaşıyor ve bunların büyük bölümü Afrika ülkelerinin vatandaşlarından oluşuyor.

Nisandan bu yana KwaZulu-Natal, Gauteng ve Western Cape eyaletlerinde göçmen karşıtı olaylar yaşanırken Western Cape'teki Mossel Bay bölgesinde Mozambik vatandaşlarının hayatını kaybetmesi ve bazı yabancılara ait barınakların yakılması güvenlik endişelerini artırdı.

"March and March" ve "Operation Dudula" gibi düzensiz göçmen karşıtı gruplar, ülkedeki belgesiz yabancılara "30 Haziran'a kadar Güney Afrika'yı terk etmeleri" çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zimbabve, Güney Afrika'dan 99 bin göçmen döndü - Son Dakika

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