Zimbabve Kuraklıkla Mücadele İçin 1,6 Milyar Dola İhtiyaç Duyuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Zimbabve Kuraklıkla Mücadele İçin 1,6 Milyar Dola İhtiyaç Duyuyor

CAPE El Nino hava olayından kaynaklı kuraklığın vurduğu Zimbabve'de hükümet, gelecek sezon tarımsal üretimi artırmak suretiyle gıda güvenliğini sağlamak için 1,6 milyar dolarlık finansmana ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

09.09.2024 17:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CAPE El Nino hava olayından kaynaklı kuraklığın vurduğu Zimbabve'de hükümet, gelecek sezon tarımsal üretimi artırmak suretiyle gıda güvenliğini sağlamak için 1,6 milyar dolarlık finansmana ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

Zimbabve hükümetinden yapılan açıklamada, şiddetli kuraklığın neden olduğu kıtlık tehlikesinin yıkıcı etkilerini telafi etmek ve gıda güvenliğini sağlamak üzere gelecek sezon tarımsal üretimin artırılmasının hedeflendiği duyuruldu.

Açıklamada, ülkenin temel tarımsal ürünü olan mısırın üretiminin 4 katın üzerinde artırılmasının planlandığı bilgisi paylaşıldı.

Bunun için 1,6 milyar dolarlık finansmana ihtiyaç duyulduğu kaydedilen açıklamada, bu finansmanın yüzde 37'sinin hükümet tarafından, kalanının ise özel sektör ve kendi finansmanını sağlayabilen çiftçiler tarafından karşılanmasının planlandığı belirtildi.

Zimbabve'de tarımsal üretimin büyük çoğunluğunu oluşturan mısır üretimi, 2024'te bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 70 düşüş kaydederek 600 bin ton seviyesine gerilemişti.

Hükümetin planına göre, gelecek sezon üretimin 2,5 milyon tonun üzerine çıkarılması hedefleniyor.

Zimbabve'de kuraklık nedeniyle nisan ayında ulusal afet hali ilan edilmişti.

Kaynak: AA

Hükümet, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zimbabve Kuraklıkla Mücadele İçin 1,6 Milyar Dola İhtiyaç Duyuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:57 Narin’in cansız bedeninin bulunmasının ardından gözaltına alınan babası serbest bırakıldı Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından gözaltına alınan babası serbest bırakıldı
23:29 İzmir’de Kerem’in gecesi A Milli Takımımız, İzlanda’yı 3-1 mağlup etti İzmir'de Kerem'in gecesi! A Milli Takımımız, İzlanda'yı 3-1 mağlup etti
22:33 Amcadan, “Narin’in babası mısınız“ sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey Amcadan, "Narin'in babası mısınız?" sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey
20:43 Narin Güran’ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı
20:08 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu! Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı
10:41 Arabistan’dan gelen çuval dolusu parayı reddeden Emre Mor Süper Lig’de kaldı Arabistan'dan gelen çuval dolusu parayı reddeden Emre Mor Süper Lig'de kaldı
10:29 Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı! Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti
10:20 Narin’in cenazesi kime teslim edilecek Merak edilen soru yanıt buldu Narin'in cenazesi kime teslim edilecek? Merak edilen soru yanıt buldu
10:17 İspanya’da boğa koşusu festivalinde boğaz 20 yaşındaki genci boynuzlayarak öldürdü İspanya'da boğa koşusu festivalinde boğaz 20 yaşındaki genci boynuzlayarak öldürdü
10:17 Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı
10:05 Askerin Erdoğan’a selam vermediği iddia edilmişti Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı Askerin Erdoğan'a selam vermediği iddia edilmişti! Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı
10:04 Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu İşte CHP lideri Özel’in önündeki son anket Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu! İşte CHP lideri Özel'in önündeki son anket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 00:05:20. #1.12#
SON DAKİKA: Zimbabve Kuraklıkla Mücadele İçin 1,6 Milyar Dola İhtiyaç Duyuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement