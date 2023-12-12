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Zincir markette çıkan yangında ürünler çalındı - Son Dakika
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Zincir markette çıkan yangında ürünler çalındı

Gaziosmanpaşa'da bir zincir markette çıkan yangın sonrasında çalışanlar ürünleri dışarı çıkardı. Bazı vatandaşlar ise sokakta gördükleri ürünleri poşetlere koyarak çaldı.

12.12.2023 - 17:29,  Güncelleme: 17:32
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GAZİOSMANPAŞA'da bir zincir markette çıkan yangından sonra çalışanlar ürünleri dışarı çıkardı. Bazı vatandaşlar sokakta gördüğü ürünleri poşetlere koyarak götürdü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bağlarbaşı Mahallesinde bir market zincirinin deposunda akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Zincir market çalışanları, market içerisinde bulunan bazı ürünleri zarar görmemeleri için dışarı çıkardı. Sokak üzerinde ürünleri gören bazı vatandaşlar yanlarında getirdikleri poşetlerin içerisine ürünleri doldurmaya başladı. Polis ekipleri ürünleri poşetlere dolduran vatandaşları uyarsa da, vatandaşlar ürünleri poşetlerine doldurup gittiler. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Zincir markette çıkan yangında ürünler çalındı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Zincir markette çıkan yangında ürünler çalındı - Son Dakika
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