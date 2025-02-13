Zincir Marketten Uygunsuz Et Nakli Cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Zincir Marketten Uygunsuz Et Nakli Cezası

Ankara'da bir zincir markete uygunsuz et nakli nedeniyle 1.305.242 TL ceza kesildi.

13.02.2025 22:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bir zincir marketin bazı sosyal medya hesaplarına yansıyan uygunsuz et nakil görüntüleri üzerine harekete geçti. Firmanın il genelindeki tüm şubelerinde yapılan denetim sonucunda firmaya toplam 1 milyon 305 bin 242 lira para cezası uygulandı.

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde faaliyet gösteren zincir marketin bazı sosyal medya hesaplarına yansıyan uygunsuz et nakil görüntülerini takiben il genelindeki tüm şubelerinde yapilan denetim sonucunda söz konusu firmaya gerekli idari işlemler yapılmış, toplamda 1.305.242 TL para cezası uygulanmıştır." denildi.

Kaynak: ANKA

Sosyal Medya, Ekonomi, Güncel, Ankara, Sağlık, Hukuk, Medya, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zincir Marketten Uygunsuz Et Nakli Cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:16 Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor’un cezası belli oldu Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor'un cezası belli oldu
21:43 Bingöl’de yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 30’dan fazla yaralı Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 30'dan fazla yaralı
21:41 PKK elebaşı Öcalan’dan Cemil Bayık’a mektup PKK elebaşı Öcalan'dan Cemil Bayık'a mektup
19:47 Yunanistan’da Anafiya Adası’nda da OHAL ilan edildi Yunanistan'da Anafiya Adası'nda da OHAL ilan edildi
18:42 Zahide Yetiş’e Hulki Cevizoğlu destek çıktı: Kadın vekillerimiz sembolik şiddet uyguladı Zahide Yetiş'e Hulki Cevizoğlu destek çıktı: Kadın vekillerimiz sembolik şiddet uyguladı
09:18 İlyas Yalçıntaş’a ’hakaret’ suçundan para cezası İlyas Yalçıntaş'a 'hakaret' suçundan para cezası
09:07 Bütün ülke Halil Umut Meler’i konuşuyor Bütün ülke Halil Umut Meler'i konuşuyor
09:06 Selçuk Özdağ’dan yıllar sonra gelen Meral Akşener itirafı 2019’da bakın ne demiş Selçuk Özdağ'dan yıllar sonra gelen Meral Akşener itirafı! 2019'da bakın ne demiş
09:03 Vicdansız baba, bebeğini poşete sarıp sokağa attı Vicdansız baba, bebeğini poşete sarıp sokağa attı
09:01 Eşiyle tartışan adam kayınvalidesinin evini yaktı Eşiyle tartışan adam kayınvalidesinin evini yaktı
08:53 Kızılcık Şerbeti’nde tepki çeken sahne: Bebeği küvette unuttular Kızılcık Şerbeti'nde tepki çeken sahne: Bebeği küvette unuttular
08:49 ABD donanmasına ait savaş uçağı denize düştü ABD donanmasına ait savaş uçağı denize düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2025 22:44:50. #1.13#
SON DAKİKA: Zincir Marketten Uygunsuz Et Nakli Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.