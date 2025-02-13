Zincir Marketten Uygunsuz Et Nakli Cezası

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(ANKARA) - Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bir zincir marketin bazı sosyal medya hesaplarına yansıyan uygunsuz et nakil görüntüleri üzerine harekete geçti. Firmanın il genelindeki tüm şubelerinde yapılan denetim sonucunda firmaya toplam 1 milyon 305 bin 242 lira para cezası uygulandı.

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde faaliyet gösteren zincir marketin bazı sosyal medya hesaplarına yansıyan uygunsuz et nakil görüntülerini takiben il genelindeki tüm şubelerinde yapilan denetim sonucunda söz konusu firmaya gerekli idari işlemler yapılmış, toplamda 1.305.242 TL para cezası uygulanmıştır." denildi.