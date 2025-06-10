Zincirleme Kazada Hayatını Kaybeden Kardeşler Mardin'de Defnedildi - Son Dakika
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Zincirleme Kazada Hayatını Kaybeden Kardeşler Mardin'de Defnedildi

10.06.2025 15:50
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İzmir'deki zincirleme kazada ölen 3 kardeş Mardin'de gözyaşlarıyla toprağa verildi.

İZMİR'de 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada hayatını kaybeden 5 kişiden Sultan (22), Emine (26) ve Fatma Baran (24) kardeşler, memleketleri Mardin'de yan yana son yolculuklarına uğurlandı.

Kaza, dün saat 03.30 sıralarında Menderes Seferihisar kara yolunda Keler mevkisinde meydana geldi. Özkan Nazlı'nın (45) kullandığı 35 CLF 493 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Sultan Baran yönetimindeki 35 ZY 756 plakalı otomobil çarpıştı. Savrulan Nazlı'nın kullandığı otomobil, seyir halindeki S.U. (21) idaresindeki 45 ARV 589 plakalı otomobile çarptı. İhbarla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışanlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı. Kazada otomobil sürücüsü Özkan Nazlı, eşi Suna Nazlı (45) ile diğer otomobilin sürücüsü Sultan ile ablaları Emine ve Fatma Baran yaşamını yitirdi. Yaralanan Eda Doğa Doyuran (20) ve Zeynep Nazlı (20), ambulanslarla Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlatan otomobilin sürücüsü S.U. ise ifadesi için jandarma karakoluna götürüldü.

Bayram ziyaretinden Menderes'teki evlerine dönerken kazada ölen Özkan Nazlı ile eşi Suna Nazlı, dün, İzmir Kemalpaşa'da toprağa verildi. Galericilik yapan ve tarım ürünleri alım satım işiyle de ilgilendiği öğrenilen Nazlı çiftinin yaralı kızları Zeynep Nazlı ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Diğer yaralı Eda Doğa Doyuran'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu ve tedavisinin sürdüğü bildirildi. Zeynep ile Eda'nın çocukluk arkadaşı olduğu öğrendi.

MEMLEKETLERİNE GETİRİLDİLER

Kazada ölen Sultan, ablaları Emine ve Fatma Baran'ın cenazeleri ise bugün sabah saatlerinde hava yoluyla memleketleri Mardin'e getirildi. Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'ndan yakınları tarafından alınan 3 kardeşin cenazesi, Artuklu ilçesi kırsal Dara Mahallesi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından 3 kardeş, gözyaşlarıyla ve ağıtlarla yan yana toprağa verildi. Kazanın, kısa süre önce askerden geldiği öğrenilen Sultan Baran'ın 2 ablasıyla birlikte çalıştığı, Menderes'teki midye işletmesinden Konak ilçesindeki evlerine dönerken yaşandığı belirtildi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, 3-sayfa, Mardin, Güncel, Yaşam, İzmir, Son Dakika

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