BAŞKA ARACIN ÇARPTIĞI SÜRÜCÜ KURTARILAMADI
Samsun- Çorum karayolu, Mecitözü Tanrıvermiş köyü yakınlarında 10 aracın karıştığı zincirleme kazada, çarpışmanın hemen ardından kendi aracından inen sonra başka bir aracın çarpması sonucu ağır yaralı olarak Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücülerden Cumali Kurt (30), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kurt'un cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, yaralı 9 kişinin tedavisi devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Zincirleme Kazada Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?