Zirai Don Felaketi 65 İlde Tarım Üzerinde Büyük Hasar Oluşturdu - Son Dakika
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Zirai Don Felaketi 65 İlde Tarım Üzerinde Büyük Hasar Oluşturdu

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, zirai don olayının 65 ilde tarımsal üretimde büyük hasarlara yol açtığını, son yıllarda doğal afetlerin artış gösterdiğini açıkladı.

16.04.2025 18:57
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TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, zirai don olayından 65 ilin etkilendiğini belirterek, "2014-2024 yılında yaklaşık olarak 1257 afet yaşadık. Bu, 10 sene önce 500'dü. Afetlerin sayısı ve şiddeti artıyor. Mevsimler kaymaya başladı" dedi.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, zirai donun tarımsal üretimi olumsuz etkilendiği illerden biri olan Sakarya'nın Geyve ve Pamukova ilçelerinde çiftçi ve bahçe sahipleriyle bir araya gelerek incelemede bulundu. Türkiye'nin birçok bölgesinde, 10-13 Nisan arasında hava sıcaklıklarının eksi 15'lere kadar düşmesiyle zirai don yaşandığını belirten Bayraktar, "İklim değişikliği hem dünyada hem de Türkiye'de bütün üreticileri etkiliyor. Son yıllarda Türkiye'de doğal afet hususunda artış gözlemliyoruz. 2014-2024 yılında yaklaşık olarak 1257 afet yaşadık. Bu, 10 sene önce 500'dü. Afetlerin sayısı ve şiddeti artıyor. Bu sayı artarken şiddette artıyor. Afetleri uç noktada yaşamaya başladık. Mevsimler kaymaya başladı. Biz ilkbahar aylarında kış, kışın sonbahar, sonbaharda yazı yaşadık. Ocak ayı kurak geçti, şubat ayı da kurak geçti ve don olayları yaşadık. Çukurova bölgesinde narenciye kalmadı. Mart ayında da gerekli yağışlar olmadı. Nisan başında yağışlar geldi ve biz bundan memnun olduk. Hububat üretimi için güzeldi ama böyle bir kar beklemedik. Arkasından bir don olayı yaşandı. Son 30 yılda böyle bir sıcaklık düşmesi görülmedi. Eksi 15 hatta Kahramanmaraş gibi bölgelerde eksi 20 dereceye vurdu. Bu bir afet" diye konuştu.

DON FELAKETİ 65 İLDE YAŞANDI

Büyük bir afetle karşı karşıya olduğumuzu söyleyen Şemsi Bayraktar, "Sakarya'ya baktığımızda Pamukova ve Geyve bölgesinde bazı ürünlerde çok büyük zararlar var. Bunlardan bir tanesi ayva. Türkiye üretiminin yüzde 50'ye yakınını Sakarya karşılıyor ve bu ayva bahçelerimiz zarar gördü. Sadece o değil. Üzüm bahçelerimiz, erik, şeftali, ceviz ağaçlarımız zarar gördü. Aldığımız bilgilere göre, yüzde 90'a varan oranlarda çok ciddi bir hasar var ve bu rakam büyük bir rakam. Aldığımız diğer bilgilere göre, dallarda, gövdelerde de yanmalar var. Bu yanan ağaçlar önümüzdeki yıl da meyve vermez. İşin üzücü tarafı, çoluğuyla çocuğuyla gayret edenlerin emeği bir gecede yok oldu. Afet ayın 10'unda başladı ve 4 gün sürdü. Bugün Türkiye'nin birçok bölgesinde hala risk devam ediyor. Bize intikal eden son duruma göre, 65 ilimizde maalesef don zararı var. Belki de bu artacak, bilemiyorum" ifadelerini kullandı.

Haber: Ahmet ERDEM/SAKARYA

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Kaynak: DHA

Şemsi Bayraktar, Doğal Afetler, Çiftçilik, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zirai Don Felaketi 65 İlde Tarım Üzerinde Büyük Hasar Oluşturdu - Son Dakika

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