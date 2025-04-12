Zirai Don Felaketi İçin Acil Destek Çağrısı

(ANKARA) - CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç; Yahyalı, Yeşilhisar ve Develi'de meyve bahçelerini vuran zirai dondan kaynaklı zarara karşı devleti acilen devreye girmeye çağırdı.

Genç, Kayseri'nin Yahyalı, Yeşilhisar ve Develi ilçelerinde yaşanan zirai don felaketiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Üreticilerin bir yıllık emeğinin yok olduğunu, ciddi bir ekonomik kayıp yaşandığını vurgulayan Genç, şunları ifade etti:

"Kayseri'de yaşanan zirai don felaketi, özellikle elma, kayısı, kiraz ve vişne üreticilerimizi büyük bir yıkımla karşı karşıya bıraktı. Yahyalı, Yeşilhisar ve Develi ilçelerindeki bahçelerde, gece saatlerinde sıcaklığın -15 dereceye kadar düştüğü, 12-13 saat süren donun zararı yüzde 100'e ulaştı. Bu süre, çiçeklenme dönemindeki meyve ağaçları için tam anlamıyla bir felakete dönüştü. Ağaçlar yandı, ürün kalmadı.

Binlerce üreticimizin emeğini, geçimini ve gelecek yılki üretim güvencesini silip süpüren yapısal bir krizle karşı karşıyayız. Çiftçimiz borçla üretim yapıyor, alın teriyle geçiniyor. Ama şimdi ortada ne mahsul var ne gelir umudu…

Zarar tespit çalışmaları gecikmeden tamamlanmalıdır. Zararın, doğrudan ve koşulsuz destekle telafisinin sağlanması ve Kayseri'nin afet bölgesi ilan edilmesi gerekmektedir. Aksi halde sadece bu yılın değil, önümüzdeki yılların da üretimi riske girer. Hem çiftçimiz hem de ülkemizin gıda güvenliği tehlikeye atılır."