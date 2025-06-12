Zirai Dondan Zarar Gören Alanlar İncelendi - Son Dakika
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Zirai Dondan Zarar Gören Alanlar İncelendi

Zirai Dondan Zarar Gören Alanlar İncelendi
12.06.2025 19:59
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TZOB Başkanı Bayraktar, Karabük'te zirai dondan etkilenen tarım alanlarını inceledi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde zirai dondan etkilenen tarım alanlarında incelemede bulundu.

Bayraktar, ilçeye bağlı Kırıklar köyünde Şaban Saymaz'a ait 61 dönüm alanda ekili badem ağaçlarını inceledi, Saymaz'dan bilgi aldı.

Daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Bayraktar, iklim değişikliğinin tarım sektörünü olumsuz etkilediğini söyledi.

Çok şiddetli afetler geçirildiğini ifade eden Bayraktar, "2025 yılına afet açısından çok hızlı başladık. Afet sayısı artmakla şiddeti de artıyor. Eksi 25-30 dereceleri gören ısı değerleriyle karşı karşıya kaldık. Buna hiçbir ürünün dayanması mümkün değildi. Hiçbir ürünümüz de zaten dayanmadı." dedi.

Bayraktar, mevsim kaymalarının yaşandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Kışın kar yağışı bekledik. Türkiye'de birçok bölgemizde Karabük de dahil olmak üzere kışın yeterli yağışları alamadık. Yeterli kar yağışı olmadı. İlkbahar da ilkbahar yağışlarını bekledik fakat ilkbahar yağışlarını beklerken ilkbahar mevsiminde kışı yaşadık. Kar yağışıyla karşı karşıya kaldık. Arkasından gelen don hadisesi maalesef başta meyve olmak üzere birçok ürünümüze de zarar verdi. Zarar gören illerimizden biri de Karabük."

Türkiye genelinde 65 ilde zararın söz konusu olduğunu vurgulayan Bayraktar, tarihin en büyük afeti karşısında gerekli desteklerin çiftçiye verilmesinin önemli olduğunu, çiftçilerin özellikle bankalara borçlu olarak üretim yaptığını vurguladı.

Çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine de borçlu üretim yaptığına değinen Bayraktar, "Oralardan ayni ve nakdi kredi kullanıyorlar. Böyle bir süreçte çiftçimizin borçlarının birkaç yıla ertelenmesi önem arz ediyor. Çünkü çiftçimiz böyle büyük bir afetle karşı karşıya kaldı ki bu borçları ödeyebilme kabiliyetini kaybetti. Zarar gören bahçelerimizin daha fazla bakıma ihtiyacı var. Yani zarar gören bahçelerinde kalabilmesi için daha fazla masraf etmesi, daha çok bakım yapması gerekiyor. Onun için nakde ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.

"Biz bu destekleri üreticimize veremezsek bu afet bir miktar daha göç oluşturabilir." diyen Bayraktar, süreç böyle geliştiğinde şehre giden üreticinin tüketiciye dönüştüğünden, böylece üretim ayağının zayıflayacağından ve göçlerin yaşanabileceğinden bahsetti.

Bayraktar, daha sonra Karapınar köyünde Ömer Yavuz'a ait ceviz bahçesinde de inceleme yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zirai Dondan Zarar Gören Alanlar İncelendi - Son Dakika

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