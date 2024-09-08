Zonguldak'a Şehit Ateşi Düştü: Jandarma Uzman Çavuş Ömer Eroğlu Şehit Oldu - Son Dakika
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Zonguldak'a Şehit Ateşi Düştü: Jandarma Uzman Çavuş Ömer Eroğlu Şehit Oldu

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu 4 jandarma şehit oldu. Şehitlerden Zonguldaklı Jandarma Uzman Çavuş Ömer Eroğlu'nun acı haberi, baba ocağına ulaştı. Evinin bayraklarla donatıldığı haberde, Eroğlu'nun 4 yıldır evli olduğu ve 5 kardeşi bulunduğu öğrenildi.

08.09.2024 23:59
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ZONGULDAK'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan 4 askerden Jandarma Uzman Çavuş Ömer Eroğlu'nun (30) acı haberi, Zonguldak'taki baba ocağına ulaştı.

Ovacık ilçesinde görev esnasında uçuruma devrilen zırhlı araçta bulunan 5 jandarmadan 4'ü şehit oldu, 1'i yaralı olarak kurtarıldı. Şehitlerden Zonguldaklı Jandarma Uzman Çavuş Ömer Eroğlu'nun acı haberi, Ereğli ilçesi Ormanlı beldesindeki baba ocağına ulaştı. Eve Türk bayrakları asılırken, şehidin yakınları gözyaşı döktü. Eroğlu'nun Gülcan Eroğlu ile 4 yıldır evli olduğu, 5 kardeşinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Zonguldak'a Şehit Ateşi Düştü: Jandarma Uzman Çavuş Ömer Eroğlu Şehit Oldu - Son Dakika
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