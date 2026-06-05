Zonguldak BEUN Mezuniyet Töreni Coşkusu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde (BEUN) dereceye giren öğrenciler için mezuniyet töreni yapıldı.

Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda öğrenciler geçit töreni eşliğinde salona girdi. 16 fakülte, 3 yüksekokul, 9 meslek yüksekokulu ve devlet konservatuvarını dereceyle bitiren öğrencilerin sahneye çıkmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Devlet Konservatuvarı Çalgı Yapım ve Onarım Bölümünü üçüncülükle bitiren Furkan Bostancıoğlu'nun da yer aldığı topluluk müzik dinletisi sundu.

Zonguldak BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, burada yaptığı konuşmada, öğrencilerin heyecanını paylaşmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Bu heyecanlı güne şahitlik ettikleri için övündüklerini belirten Özölçer, "Başarı tesadüflerin değil, emek verenlerin nasibidir. Fedakarlık göstermeden, uykusuz kalınmadan, hedeflerinize inanmadan zirveye ulaşamayız. Emeğe istikamet kazandıran, gayreti anlamlı kılan, bir insanı başarıya ulaştıran en büyük güç bilgidir." dedi.

Özölçer, insanın sahip olduğu bilgi ölçüsünde ufkunu genişleteceğini, doğruyu yanlıştan ayırıp hayatına yön vereceğini ifade etti.

Hayata atılan öğrencilere, bundan sonraki yaşamlarında başarılar dileyen Özölçer, öğrencileri tebrik etti.

Konuşmanın ardından üniversiteyi dereceyle bitiren öğrencilere diplomaları takdim edildi.

Üniversiteyi birincilikle tamamlayan Teoman Duralı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü öğrencisi Lütfullah Kılıç da törende konuşma yaptı. Kılıç daha sonra ailesiyle şeref kütüğüne plaka çaktı.

Dereceyle mezun olan her bir öğrenci için fidan bağışında bulunuldu

Dereceyle mezun olan her bir öğrenci adına "Tarım ve Orman Bakanlığı Yeşil Vatan Seferberliği Projesi" kapsamında orman varlığının artırılması amacıyla kentte dikilmek üzere üniversite tarafından fidan bağışında bulunuldu.

Prof. Dr. Yücel Namal'ın eşliğinde mezuniyet yemini eden öğrenciler daha sonra kep atarak mezuniyet sevinci yaşadı.

Öğrenciler tören sonunda aileleri ve akademisyenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çalgı Yapım ve Onarım Bölümünü üçüncülükle bitiren ve sahnede müzik dinletisi sunan Furkan Bostancıoğlu, gazetecilere, üniversiteyi dereceyle bitirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "Mezun olurken sahnede olmayı hocalarımdan çok istedim. Hocalarım da sağ olsunlar bana eşlik ettiler. Benim için çok gurur vericiydi, çok güzeldi." diye konuştu.

Törene Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan, Zonguldak Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Birtan Şeker, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Muharrem Kiraz ile kurum müdürleri, üniversite yönetimi, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.