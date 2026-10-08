Zonguldak Bülent Ecevit Caddesi'nde kamyon ile motosiklet çarpıştı, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Zonguldak Bülent Ecevit Caddesi'nde kamyon ile motosiklet çarpıştı, sürücü yaralandı

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Zonguldak Bülent Ecevit Caddesi\'nde kamyon ile motosiklet çarpıştı, sürücü yaralandı
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Zonguldak'ta Bülent Ecevit Caddesi'nde kamyonla motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü olan 1 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Zonguldak'ta kamyonla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Bülent Ecevit Caddesi üzerinde B.T. (21) idaresindeki 67 AEP 875 plakalı motosiklet ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 67 AK 156 plakalı kamyon çarpıştı.

Kazada sürücü B.T. yaralandı, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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