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Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı ve İdare Mahkemesi Başkanı Bartın Üniversitesi'ni ziyaret etti

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı ve İdare Mahkemesi Başkanı Bartın Üniversitesi\'ni ziyaret etti

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan ile Zonguldak İdare Mahkemesi Başkanı Halil Onur, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun'u ziyaret etti. Ziyarette, Bartın Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Mahkeme Büro Hizmetleri Programı hakkında görüş alışverişinde bulunuldu ve üniversitenin başarıları ve bölgesel kalkınma odaklı faaliyetleri hakkında bilgi paylaşıldı.

09.08.2024 12:47
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Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan ile Zonguldak İdare Mahkemesi Başkanı Halil Onur, Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun'u ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, rektörlük makamında gerçekleştirilen ziyarette bu yıl ilk kez öğrenci alacak Bartın Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Mahkeme Büro Hizmetleri Programı hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Rektör Uzun, yükseköğretim kurumlarının temel hedeflerinden birinin nitelikli insan kaynağı yetiştirmek olduğunu kaydetti.

Uzun, "Bir yandan hukuk ve adalet alanındaki nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi yönünde çalışmalar yaparken diğer yandan bilimsel çalışmalarımız ve geliştirdiğimiz uygulamalarla geleceğimize değer katmaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda kamu-üniversite işbirliği kapsamında iş yeri uygulama eğitimi başta olmak üzere önemli konularda fikir paylaşımında bulunduk. Yakın ilgileri ve destekleri için Zonguldak Cumhuriyet Başsavcımız Sayın Abdurrahim Alan ile Zonguldak İdare Mahkemesi Başkanımız Sayın Halil Onur'a teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Başsavcı Alan ile İdare Mahkemesi Başkanı Onur da olası işbirliklerinden duyacakları memnuniyeti dile getirerek, yakın ilgileri dolayısıyla Uzun'a teşekkür etti.

Ziyarette BARÜ'nün ulusal ve uluslararası başarıları, vizyon projeleri ile topluma hizmet uygulamalarından da bahsedilerek, bölgesel kalkınma odaklı faaliyetlerinin önemine de değinildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı ve İdare Mahkemesi Başkanı Bartın Üniversitesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

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