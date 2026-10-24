Zonguldak Ereğli'de mantar toplarken kaybolan 71 yaşındaki kadını AFAD buldu

Zonguldak Ereğli'de mantar toplarken kaybolan 71 yaşındaki kadını AFAD bulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak Ereğli'de mantar toplarken Radar Tepesi'nde kaybolan 71 yaşındaki kadın, çocuklarını arayarak yardım istedi. AFAD, polis ve itfaiye ekiplerince villalar mevkisinde bulunan kadın, hastanedeki kontrollerin ardından taburcu edildi.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolan yaşlı kadın AFAD ekiplerince bulundu.
İlçeye bağlı Uzun Mehmet Mahallesi'nde yaşayan Ş.K. (71), öğle saatlerinde mantar toplamak amacıyla Radar Tepesi mevkisindeki ormanlık alana gitti.
Yolunu kaybeden yaşlı kadın, akşam saatlerinde telefonla çocuklarını arayarak yardım istedi. Ormanlık alandan çıkamadığını ve denizi görebildiğini belirten kadının bir süre sonra cep telefonunun şarjı bitti.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Radar Tepesi mevkisinde arama çalışması yürüten ekipler, kadına saat 20.45'te villalar mevkisinde ulaştı.
Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Ş.K, kontrol amacıyla Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı kadın kontrollerin ardından taburcu edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?