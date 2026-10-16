Zonguldak Ereğli'de otomobil şarampole devrildi, sıkışan 3 kişi yaralı kurtarıldı - Son Dakika
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Zonguldak Ereğli'de otomobil şarampole devrildi, sıkışan 3 kişi yaralı kurtarıldı

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Zonguldak Ereğli\'de otomobil şarampole devrildi, sıkışan 3 kişi yaralı kurtarıldı
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesindeki Soğanlı rampalarında otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar ekiplerin çalışmasıyla kurtarılıp Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, kaza nedeniyle güzergâhta ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

?????? Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Zonguldak-Karadeniz Ereğli kara yolu Soğanlı rampalarında K.Ö'nün kullandığı 67 ACE 685 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü ile yanındaki G.Ö. ve E.Ö, ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden kurtarıldı.

Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle güzergahta ulaşım bir süre kontrollü sağlandı. ???????

Kaynak: AA
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