Zonguldak Gelik'te grizu patlamasında 3 şüpheli tutuklandı, işletme müdürü firar etti

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gelik beldesindeki özel maden ocağında 3 işçinin yaşamını yitirdiği grizu patlamasına ilişkin gözaltına alınan işveren Mehmet Salih Demir, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Ercüment Yalçın ile maden mühendisi Yusuf Çavdar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğinde 'Bilinçli taksirle öldürme ve yaralama' suçundan tutuklandı.

İşletme müdürü firar Mustafa Kapanşahin hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

Öznur GÜNEŞ/ZONGULDAK,