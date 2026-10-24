Zonguldak Gelik'te grizu patlamasında 3 şüpheli tutuklandı, işletme müdürü firar etti

Zonguldak Gelik'te grizu patlamasında 3 şüpheli tutuklandı, işletme müdürü firar ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak'ın Gelik beldesindeki özel maden ocağında 3 işçinin öldüğü grizu patlamasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli, bilinçli taksirle öldürme ve yaralama suçundan tutuklandı. İşletme müdürü firar Mustafa Kapanşahin hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Gelik beldesindeki özel maden ocağında 3 işçinin yaşamını yitirdiği grizu patlamasına ilişkin gözaltına alınan işveren Mehmet Salih Demir, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Ercüment Yalçın ile maden mühendisi Yusuf Çavdar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğinde 'Bilinçli taksirle öldürme ve yaralama' suçundan tutuklandı.
İşletme müdürü firar Mustafa Kapanşahin hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.
Öznur GÜNEŞ/ZONGULDAK,
Kaynak: DHA
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