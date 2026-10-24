Zonguldak Gelik'te grizu patlamasında 3 şüpheli tutuklandı, işletme müdürü firar etti - Son Dakika
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Zonguldak Gelik'te grizu patlamasında 3 şüpheli tutuklandı, işletme müdürü firar etti

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Zonguldak'ın Gelik beldesindeki özel maden ocağında 3 işçinin öldüğü grizu patlamasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli, bilinçli taksirle öldürme ve yaralama suçundan tutuklandı. İşletme müdürü firar Mustafa Kapanşahin hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gelik beldesindeki özel maden ocağında 3 işçinin yaşamını yitirdiği grizu patlamasına ilişkin gözaltına alınan işveren Mehmet Salih Demir, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Ercüment Yalçın ile maden mühendisi Yusuf Çavdar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğinde 'Bilinçli taksirle öldürme ve yaralama' suçundan tutuklandı.

İşletme müdürü firar Mustafa Kapanşahin hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

Öznur GÜNEŞ/ZONGULDAK,

Kaynak: DHA
Zonguldak3. SayfaGüncelGelikSon Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak Gelik'te grizu patlamasında 3 şüpheli tutuklandı, işletme müdürü firar etti - Son Dakika
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