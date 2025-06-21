Zonguldak\'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşu 104. Yıldönümünde Kutlandı

Zonguldak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı törenle kutlandı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü nedeniyle Valilik binası önünde tören düzenlendi.

Törene, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu Zonguldak AK Parti Milletvekili Muammer Avcı, AK Parti milletvekili Saffet Bozkurt ile siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Programa ilişkin günün anlam ve önemini belirten konuşma yapan Zonguldak Belediye Başkan Vekili Atınç Kayınova, Zonguldak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104 yıldönümünü kutladı. Kayınova yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Kafanızı kaldırdığınızda her yerde "Uzun Mehmet" adını görürsünüz. "Karaelmas" adı sokaklarda, caddelerde, binalarda, toplantı salonlarında hatta apartman isimlerinde bile karşımıza çıkar. Uzun Mehmet sadece Zonguldak için değil, aslında Osmanlı Devleti sürecinde 1800'lü yıllardan itibaren ve genç Cumhuriyetin sanayi devrimini gerçekleştirdiği dönemde Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılayan taş kömürünü bulan ve milletin hizmetine sunan bir isim olarak tarihi bir kimliktir. Bu nedenle, Uzun Mehmet'i anarken aynı zamanda Zonguldak'ın Fransız işgalinden kurtuluşunu da birlikte kutlamak belki ilk bakışta bir çelişki gibi görünse de; aslında bir tarafıyla anma, bir tarafıyla kutlama olan bu gün, Zonguldak'ın yalnızca askeri anlamda değil, ekonomik ve stratejik olarak da kazandığı büyük bir zaferin ifadesidir. Zonguldak'ın kurtuluşu, milli servetimiz olan madenlerin milletin malı haline dönüşmesiyle sağlanmış ve bu yönüyle ülkemizin sanayi devriminin önünü açan çok değerli bir kazanım olmuştur" dedi.

Konuşmaların ardından Zonguldak ilkokulu Halk oyunları ekibi halk oyunu gösterileri gerçekleşti. Gösterilerin ardından program sona erdi.