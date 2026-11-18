Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan esnaf öldü, şüpheli yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan dönerci esnaf yaşamını yitirdi. Olay yerinden kaçan şüpheli E.A., polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alınırken, esnafın başına 2 kurşun isabet etti.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iş yerinin önüne araçla gelen E.A. tarafından başından tabancayla vurulan esnaf Ali Erdoğan hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan şüpheli E.A., gözaltına alındı.
Olay, saat 12.00 sıralarında Müftü Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Dönerci dükkanı işleten Ali Erdoğan, araçla iş yerinin önüne gelen E.A.'nın silahlı saldırısına uğradı. 2 kurşun Erdoğan'ın başına isabet ederken, şüpheli geldiği araçla kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Ali Erdoğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri, iş yerinin önünde geniş güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Erdoğan'ın cansız bedeni, incelemelerin ardından ilçe devlet hastanesinin morguna götürüldü. Olay yerinden kaçan E.A. ise polis ekipleri tarafından Osmanlar köyü yakınlarında yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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