Zonguldak\'ın Kurtuluşu İçin Saygı Geçişi

Zonguldak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü dolayısıyla kent semalarında 3 savaş uçağı saygı geçişi gerçekleştirdi.
21 Haziran Zonguldak'ın Kurtuluşu ve Uzun Mehmet'i Anma Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen muharip uçuşta, 3 F-4 savaş uçağı Kozlu Sahili'ndeki Şaban Bilgin Parkı'nda saygı geçişi yaptı.
Vatandaşlar, uçuşu Kozlu Sahili'nin yanı sıra evlerinden ve binaların çatı katlarından izledi.
Uçuş yaklaşık 10 dakika sürdü.
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