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Zonguldak-Karabük arasında raydan çıkan tren vinçle tekrar raylara oturtulacak - Son Dakika
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Zonguldak-Karabük arasında raydan çıkan tren vinçle tekrar raylara oturtulacak

Zonguldak-Karabük arasında meydana gelen heyelan sonucu raydan çıkan yük treni, başka bir tren ile çekilerek tekrar demir yoluna indirildi. Lokomotifin vinçle raya oturtulacağı ve yürüyen aksamında sorun olmadığı belirtildi. Heyelan temizlendikten sonra tren Karabük'e getirilecek. Yolcular ise servislerle taşınacak.

Zonguldak-Karabük arasında raydan çıkan tren vinçle tekrar raylara oturtulacak
08.01.2024 - 14:54,
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VİNÇLE RAYA OTURTULACAK

Zonguldak- Karabük arasında meydana gelen heyelan nedeniyle raydan çıkan yük treni, başka bir tren ile çekilerek tekrar demir yoluna indirildi. Lokomotifin vinçle raya oturtulacağı ve yürüyen aksamında sorun olmadığı belirtildi. Demir yolunu kapatan heyelan da temizlendikten sonra lokomotif, Karabük'e getirilecek.

YOLCULAR SERVİSLERLE TAŞINACAK

Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamada da "Seyir halinde olan yük treninin, Yenice Karabük arasında kayaların demir yolu hattına düşmesi sonucu kaza yaparak raydan çıkması ile demir yolu hattı geçici olarak trafiğe kapatılmıştır. Demir yolu hattı tekrar trafiğe açılıncaya kadar yolcular Karabük-Yenice (Balıkısık) Tren İstasyonları arasında servislerle taşınacaktır" denildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Zonguldak-Karabük arasında raydan çıkan tren vinçle tekrar raylara oturtulacak - Son Dakika
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