Zonguldak Kilimli\'de kaçak madende göçük oldu, Muhammet Çelik (51) yaşamını yitirdi

Zonguldak Kilimli'de kaçak madende göçük oldu, Muhammet Çelik (51) yaşamını yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak Kilimli Gelik beldesi Esen Mahallesi'ndeki kaçak maden ocağında göçük meydana geldi. Üzerine kömür, toprak ve kaya düşen Muhammet Çelik (51), kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı; 15 gün önce mühürlendiği öne sürülen ocak için soruşturma başlatıldı.
ZONGULDAK'ta kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte Muhammet Çelik (51) hayatını kaybetti.
Olay, öğle saatlerinde Kilimli ilçesi Gelik beldesi Esen Mahallesi'nde meydana geldi. Kaçak ocakta çalışan Muhammet Çelik'in üzerine kömür, toprak ve kaya parçaları düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Mesai arkadaşları tarafından yüzeye çıkarılan Çelik, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne getirildi. Çelik, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
15 gün önce kaçak ocağın patlayıcı madde ile imha edilip mühürlendiği, ocağın bulunduğu bölgenin E.Ç. isimli kişiye ait olduğu ve farklı bir noktadan kaçak ocağın tekrar faal hale getirildiği öne sürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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