Zonguldak Kilimli'de kaçak ocakta ölen madenci davasında ocak sahibi tutuklandı
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde kaçak olduğu iddia edilen ocakta çalışan Mustafa Boşnak'ın ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ocak sahibi olduğu öne sürülen Mertcan Y. ise tutuklandı.
OCAK SAHİBİ TUTUKLANDI
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde kaçak olduğu iddia edilen ocakta çalışan Mustafa Boşnak'ın ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ocak sahibi olduğu öne sürülen Mertcan Y. ise tutuklandı.
Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,
Kaynak: DHA
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