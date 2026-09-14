Zonguldak Kilimli'de kaçak ocakta ölen madenci davasında ocak sahibi tutuklandı

OCAK SAHİBİ TUTUKLANDI

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde kaçak olduğu iddia edilen ocakta çalışan Mustafa Boşnak'ın ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ocak sahibi olduğu öne sürülen Mertcan Y. ise tutuklandı.

Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,