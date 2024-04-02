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Zonguldak Ceza İnfaz Kurumu'nda iftar programı düzenlendi - Son Dakika
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Zonguldak Ceza İnfaz Kurumu'nda iftar programı düzenlendi

Zonguldak Ceza İnfaz Kurumu\'nda iftar programı düzenlendi

Zonguldak M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda, il protokolü, kurum personeli ve hükümlülerin katılımıyla iftar programı gerçekleştirildi. Programda, hükümlülerin Kuran-ı Kerim tilaveti, ilahi ve Naat-ı Şeriflerin seslendirilmesi, semazen gösterisi ve hükümlülere başarı belgelerinin verilmesi gibi etkinlikler yer aldı. Programa, çeşitli yetkililer ve kurum yöneticileri de katıldı.

02.04.2024 21:51  Güncelleme: 21:52
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Zonguldak M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda, il protokolü, kurum personeli ve hükümlülerin katılımıyla iftar programı gerçekleştirildi.

Açık Ceza İnfaz Kurumu bahçesinde, hükümlülerin Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, hükümlüler ve görevli vaizlerin seslendirdiği ilahi ve Naat-ı Şerifler ile devam etti.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, yaptığı konuşmada, suç işleyenlerin topluma kazandırılmasının, ceza adalet sisteminin temel hedeflerinden biri olduğuna dikkati çekti.

"Bir iş bir hayat, bir hayat bir aile, bir aile bir toplum." diyebilecekleri etkinlikte bir araya geldiklerini belirten Alan, "Hükümlü kardeşlerimizin Kuran-ı Kerim kursunda başarılı olması nedeniyle Zonguldak Açık Ceza İnfaz Kurumunda çalışan arkadaşlarımızı ve eğitimlerde görev alan İl Müftülüğü personelini tebrik ediyorum." dedi.

Daha sonra ney eşliğinde gerçekleştirilen semazen gösterisi misafirlerden beğeni topladı.

Yaklaşık 300 kişinin katıldığı programda, İl Müftüsü Aşır Durgun'un sohbeti ve iftar duasının ardından, kurumda ramazan ayında açılan Kur'an kursuna katılan hükümlülere başarı belgeleri verildi.

Başsavcı Alan ve Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Orhan Tekfidan'ın ev sahipliğinde düzenlenen programa, Vali Yardımcısı Mehmet Türk, Adalet Komisyonu Başkanı Ercan Kumhak'ın yanı sıra Zonguldak İdare Mahkemesi Başkanı Halil Onur, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Murat Apaydın, hakim ve savcılar ile kurum yöneticileri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zonguldak Ceza İnfaz Kurumu'nda iftar programı düzenlendi - Son Dakika

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