Zonguldak'ta 263 Maden İşçisine Anma Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zonguldak'ta 263 Maden İşçisine Anma Töreni

Zonguldak\'ta 263 Maden İşçisine Anma Töreni
03.03.2026 09:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta 1992 grizu faciasında hayatını kaybeden 263 işçi için anma töreni düzenlendi.

Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesi'nde 3 Mart 1992'deki grizu faciasında yaşamını yitiren 263 maden işçisi için anma töreni düzenlendi.

Törende faciada hayatını kaybeden işçiler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Kozlu Şube Başkanı Dursun Başbakıcı, hayatını kaybeden madencilere Allah'tan rahmet dileyerek, bir daha böyle acıların yaşanmamasını temenni etti.

17 yıllık madenci Doğan Ünlü, gazetecilere, madenciliğin dünyanın en ağır ve tehlikeli iş kollarından biri olduğunu belirterek, "Tüm madencilere kolaylıklar, hayatını kaybedenlere ise Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. Madene üretim, devlet, ailemiz, çocuklarımız için giriyoruz. Zor bir iş kolu ama o atmosfere girildiği zaman o tehlike pek hissedilmiyor. Kendinizi işinize veriyorsunuz. Belli bir emek veriyorsunuz." diye konuştu.

Törene, Kozlu Kaymakamı Hüseyin Ece, Kozlu Belediye Başkanı Altuğ Dökmeci, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, TTK Genel Müdür Yardımcısı Fazlı Uncu, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, TTK ve sendika yöneticileri, bazı siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile madenciler katıldı.

TTK Kozlu Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında, 3 Mart 1992'de meydana gelen grizu faciasında 263 işçi hayatını kaybetmiş, bazı işçilerin cenazeleri faciadan 5 yıl sonra bulunabilmişti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Zonguldak, Güncel, Maden, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta 263 Maden İşçisine Anma Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye ekonomisiyle ilgili yüz güldüren veri Mehmet Şimşek kayıtsız kalamadı Türkiye ekonomisiyle ilgili yüz güldüren veri! Mehmet Şimşek kayıtsız kalamadı
“Türkiye’deki ABD üssü vuruldu“ iddiasına İletişim Başkanlığından jet yalanlama "Türkiye'deki ABD üssü vuruldu" iddiasına İletişim Başkanlığından jet yalanlama
Körfez’de patlayan bombalar Fransa’yı harekete geçirdi Körfez'de patlayan bombalar Fransa'yı harekete geçirdi
Michael Carrick’in Manchester United’ı resmen uçuyor Michael Carrick'in Manchester United'ı resmen uçuyor
Lisede dehşet Öğrenci, 2 öğretmen ve arkadaşını bıçakladı Lisede dehşet! Öğrenci, 2 öğretmen ve arkadaşını bıçakladı
Netanyahu ve Trump şokta: Bu kez istedikleri olmadı Netanyahu ve Trump şokta: Bu kez istedikleri olmadı

10:03
Enflasyon şubat ayında 2,96 arttı, yıllık 31,53 oldu
Enflasyon şubat ayında 2,96 arttı, yıllık 31,53 oldu
09:47
İran’ın büyük hatası MOSSAD, Hamaney’i nasıl bu kadar kolay öldürdüklerini anlattı
İran'ın büyük hatası! MOSSAD, Hamaney'i nasıl bu kadar kolay öldürdüklerini anlattı
09:30
Çin savaşta dengeleri değiştirecek iddiayı yalanladı
Çin savaşta dengeleri değiştirecek iddiayı yalanladı
09:06
18 yıl sonra gelen tarihi zafere damga vuran an
18 yıl sonra gelen tarihi zafere damga vuran an
08:59
Neler oluyor ABD’de kaydedilen görüntü büyük merak uyandırdı
Neler oluyor? ABD'de kaydedilen görüntü büyük merak uyandırdı
08:30
Kim Jong Un’dan İran’a açık destek: Onları yok etmek için tek füzemiz yeter
Kim Jong Un'dan İran'a açık destek: Onları yok etmek için tek füzemiz yeter
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 10:11:41. #7.13#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta 263 Maden İşçisine Anma Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.