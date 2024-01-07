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Zonguldak'ta 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni mevkisinde meydana gelen kazada, Emrah Döngelcik'in kullandığı otomobil ile diğer 2 araç çarpıştı. Kazada Emrah Döngelcik hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Yaralılar Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. Kazanın etkisiyle Emrah Döngelcik'in otomobili ortadan ikiye bölündü ve güvenlik önlemi alınarak kara yolunda ulaşım kontrollü sağlandı.

Zonguldak\'ta 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı
07.01.2024 - 00:49,
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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Çaydeğirmeni mevkisinde, Emrah Döngelcik'in (38) kullandığı 67 ET 423 plakalı otomobil, B.E.K'nin (21) idaresindeki 67 ADV 786 plakalı otomobil ve S.K'nin yönetimindeki 74 AU 862 plakalı hafif ticarinin karıştığı kaza meydana geldi.

Bölgeye polis, jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede Emrah Döngelcik'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada S.Ç, B.Ö, Z.B, N.E. ve S.K. yaralandı.

Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Öte yandan çarpışmanın etkisiyle Emrah Döngelcik'in kullandığı otomobil ortadan ikiye bölündü.

Ekiplerin güvenlik önlemi aldığı kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Kaynak: AA
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