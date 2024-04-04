Zonguldak'ta 3 katlı evde çıkan yangın sonucu 3 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Zonguldak'ta 3 katlı evde çıkan yangın sonucu 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Zonguldak\'ta 3 katlı evde çıkan yangın sonucu 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Zonguldak'ın Kardeşler köyü Baraj Mahallesi'nde İsmail U'ya ait 3 katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucunda dumandan etkilenen ev sahibi İsmail U. ile eşi Nermin ve oğlu Ömer U, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

04.04.2024 23:05
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Zonguldak'ta 3 katlı evde çıkan yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Merkez ilçeye bağlı Kardeşler köyü Baraj Mahallesi'nde, İsmail U'ya ait 3 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden köy sakinleri durumu itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye erlerince kısa sürede söndürülen yangında 3 katlı ev hasar gördü.

Dumandan etkilenen ev sahibi İsmail U. ile eşi Nermin ve oğlu Ömer U, tedbir amaçlı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri de evin çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zonguldak'ta 3 katlı evde çıkan yangın sonucu 3 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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