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Zonguldak'ta 7 Kaçak Maden Ocağı Patlatılarak Kullanılamaz Hale Getirildi - Son Dakika
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Zonguldak'ta 7 Kaçak Maden Ocağı Patlatılarak Kullanılamaz Hale Getirildi

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilen 7 kaçak maden ocağı, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekipleri tarafından patlatılarak kullanılamaz hale getirildi. Jandarma ekipleri baskın sırasında 3 vinç, 2 vagon, 105 metre demir ray ve 8 ton 200 kilogram kömür ele geçirdi. Kaçak ocakların sahiplerinin tespiti için inceleme başlatıldı.

Zonguldak\'ta 7 Kaçak Maden Ocağı Patlatılarak Kullanılamaz Hale Getirildi
12.01.2024 - 12:49,
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ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde tespit edilen 7 kaçak maden ocağı, patlatılarak kullanılamaz hale getirildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmayla Kilimli ilçesinde 7 kaçak maden ocağı tespit etti. Ocaklara baskın düzenleyen jandarma, 3 vinç, 2 vagon, 105 metre demir ray, 8 ton 200 kilogram kömür ele geçirdi. Malzemelerin kaçak ocaklardan çıkarılmasının ardından, TTK ekipleri çağrıldı. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekibi, patlayıcılarla kaçak ocakları patlatarak kullanılamaz hale getirdi. Kaçak ocakların sahiplerinin tespiti için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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