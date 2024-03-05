Zonguldak'ta Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Zonguldak'ta Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Zonguldak\'ta Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Zonguldak Valiliği tarafından düzenlenen Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı'nda, Vali Osman Hacıbektaşoğlu güvenlik güçlerinin suçun önlenmesi ve azaltılması, olayların aydınlatılması ve suçluların yakalanması konusundaki kararlılığını vurguladı. Toplantıda, terör operasyonları, organize suçlarla mücadele, kaçakçılık operasyonları, aranan zanlıların yakalanması ve siber suçlarla mücadele gibi konular ele alındı.

05.03.2024 10:10  Güncelleme: 10:17
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Zonguldak'ta Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik Şehit Ömer Halisdemir Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Vali Osman Hacıbektaşoğlu, güvenlik güçlerinin vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşaması için suçun önlenmesi ve azaltılması, olayların aydınlatılması ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalarına kararlılıkla devam ettiğini söyledi.

Hacıbektaşoğlu, bu yılın ilk 2 ayında gerçekleştirilen terör operasyonlarına değinerek, geçen hafta icra edilen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden, 4'ünün tutuklandığını bildirdi.

Organize suçlarla mücadelede gerçekleştirilen 7 operasyonda, 2 şüphelinin gözaltına alındığını aktaran Hacıbektaşoğlu, operasyonda 8 tabanca, 8 av tüfeği, 648 fişek, 76 çek senet ele geçirildiğini belirtti.

Hacıbektaşoğlu, 22 kaçakçılık operasyonlarında 61 litre alkollü içki, 100 litre etil alkol, 140 paket sigara, 26 kilogram tütün, 28 bin 860 adet makaron, 14 elektronik sigara ve 98 cinsel içerikli ürün ele geçirildiğini kaydetti.

Hapis cezasına göre aranan 191 zanlının, ifade için aranan 245 kişinin yakalandığını vurgulayan Hacıbektaşoğlu, bu yılın ilk 2 ayında bir önceki yılın ilk 2 ayına kıyasla yakalama oranlarının arttığını anlattı.

Hacıbektaşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siber suçlarla mücadele kapsamında, 2024 yılının ilk 2 ayında toplam çalışma yapılan sosyal medya hesabı sayısı 1775 olurken, terör iltisaklı tespit edilen hesap sayısı 98 olmuştur. 2024 yılının ilk 2 ayında bilişim sistemleri, ödeme sistemleri, yasadışı bahis, çocuk istismarı konularında toplamda 15 operasyon gerçekleştirilmiş olup, 24 şahıs gözaltına alınmış, bu şahıslardan 10'u tutuklanmıştır."

Ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik denetimlere de değinen Hacıbektaşoğlu, "2024 yılının ilk 2 ayında 237 denetim yapılmış, 19 ocak kapatılmıştır. 38 adli ve idari işlem yapılmış, 16,5 ton kömür ele geçirilmiştir. Bir önceki yılın ilk 2 ayına kıyasla denetimlerde yüzde 16,18 ve ele geçirilen kaçak kömürde ise yüzde 300 oranında artış gerçekleşmiştir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zonguldak'ta Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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